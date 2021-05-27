法國鬥牛犬｜做功課突然跑去跟狗狗玩　媽欲責罵　女兒秒說懂事話

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-05-27 13:57

毛孩並不只是寵物，更多的是我們不可取替、重要的家人。 日前台灣有一名網友在社交網站上分享了一件非常暖心的事，因為疫情的問題女兒要在家中遙距教學，這天準備繳交功課，豈料女兒突然拿起玩具跟家中的法鬥玩耍，媽媽百思不得其解，一問之下女兒的回答令媽媽暖心不已。

（受訪者提供）

台灣飼主陳小姐近日都在家陪女兒上網課，這天女兒準備繳交一份題目為「關心家人事情」的線上功課時，她竟想也不想立刻拿起玩具和家中的法鬥「阿飽」玩，媽媽非常不解，甚至問道：「你這樣算嗎？」豈料女兒懂事地說出一句話，超出乎她的意料，令她大為感動，非常暖心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽在接受《香港01》訪問時表示，現在7個月大的阿飽和女兒的關係非常好，平常女兒在家都會和阿飽膩在一起，給他倒水倒飼料，也會拿玩具跟他玩你丟我撿。出門都會帶著阿飽一起，很熱的時候因為怕阿飽喘氣得利害，就會放牠上推車推著走。

這張一人一狗的溫馨畫面，吸引了不少人在Facebook上點讚並紛紛留言道，「超級可愛想跟阿飽玩」、「阿飽很生動地配合著！」、「太可愛」、「父母的教育很棒」、「好棒的孩子」、「沒錯毛孩也是家人」、「觀念很好喔」、「好溫馨的畫面」、「牠們也是家人」。

▼▼同場加映：小女孩Hazel在剛出生時，原本有一隻雪橇犬Lzzy陪伴左右，並把她視為心愛的家人。可惜Lzzy在Hazel出生後沒多久，就離開人世。Hazel失去這位家人後，顯得非常失落，所以爸媽重新領養了一隻雪橇犬Rio，希望Rio跟Hazel可以一同長大。▼▼

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▼▼同場加映：台灣一名網民近日在社交媒體上分享了一張照片，事源那天放學後趕著去練游泳的弟弟Harvey，一到家便直衝房間希望盡快完成作業，在一旁的哥哥見狀便決定以書僮的身份陪伴弟弟，豈料這位書僮不單只幫倒忙，甚至令弟弟的功課速度嚴重落後。▼▼

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