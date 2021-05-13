美國短毛貓｜弟弟功課進度嚴重落後　媽入房揭有段人貓地下戀情

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-05-13 14:21

小孩和毛孩從來都不是抉擇題，一起共同成長的經歷說不定有意想不到的收獲喔！ 台灣一名網民近日在社交媒體上分享了一張照片，事源那天放學後趕著去練游泳的弟弟Harvey，一到家便直衝房間希望盡快完成作業，在一旁的哥哥見狀便決定以書僮的身份陪伴弟弟，豈料這位書僮不單只幫倒忙，甚至令弟弟的功課速度嚴重落後。

（受訪者提供）

這位十一歲半的美國短毛貓哥哥Didi和六歲半的弟弟Harvey關係非常良好，除此之外Harvey還有一個十一歲的加菲貓姊姊叫Kaka，自Harvey出生起便與牠們形影不離，而他每天放學後的第一件事都是先去抱Didi。

然而，那天這位剛到家的小貓奴竟然一反常態無視Didi，在媽媽李小克的督促下直奔房間，擔心Harvey會被處罰的Didi立刻衝進來看他。正當媽媽以為身為哥哥的Didi會幫忙看管Harvey做家課，豈料...。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽媽在接受《香港01》訪問的時候表示，有些人會因為懷孕或是生小孩就拋棄家中的毛小孩，但她覺得真的不用那樣，因為讓孩子跟毛小孩相處，其實真的很好，甚至可以培養出孩子很暖跟負責的個性。就好像自小便和Didi與Kaka相處的Harvey，現在每天晚餐都是他餵哥哥姊姊吃飯，更會主動幫他們加飼料、倒開水，非常可愛。

媽媽認為讓小孩跟寵物相處可以教導他們愛護小動物，愛惜所有生命。她說他們會帶Harvey去露營，如果有昆蟲飛進帳棚或是螞蟻爬過來，Harvey就會告訴其他小朋友說：「不可以把他們弄死，他們也是小生命，我們把他們挪去其他地方就好。」，這樣的小事情令他們覺得很真的可愛。

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