三腳狗闖進7歲殘疾弟弟生命　一場小意外　成就世間最真摯感情

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-05-30 07:00

這是一對完美的組合，3腳狗和殘疾男童的互相扶持成長故事。 Paxton是一個生活在美國的7歲小男孩，他的右腿因併發症殘廢了。他身旁有一個最要好的朋友，就是一隻只有3條腿的狗狗。他們同病相憐，卻互相鼓勵成長，就連爸爸也稱他們是最完美的拍檔。

今年7歲的Paxton Williams，他與家人生活在美國的明尼蘇達州。從表面看，他與其他小朋友沒有什麼不同，外出時總是帶着他最愛的小狗Marvel。但爸爸Blaine Williams表示，其實兒子Paxton與小狗Marvel，他們之間在身體上有着相類似的缺陷，但這無阻他們間的友誼。

Paxton與小狗Marvel的右腳和右肢都有缺陷，不過這沒影響到他們的日常生活。在Paxton初遇上小狗Marvel時，他們之間曾有一個極暖心的小意外，從此他們便再也不能分開了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，Paxton與小狗Marvel之間，因為什麼意外變最暖拍檔▼▼

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爸爸Blaine表示，他希望兒子和小狗的成長故事，能教導大家要接受每個人都有差異，身體上的缺陷不代表了些什麼。「Paxton是一個普通的男孩，可以像一般孩子般外出去玩，身體上的缺陷差異，並不會侷限到他！」

「我們全家都很感激Marvel來到家中，牠是隻很了不起的狗狗，全家人都喜歡牠愛牠。而牠更是Paxton的靈魂伴侶，他們是一對完美的組合。只要他們在一起，生活中一切困難都能迎刃而解。只要他們合力，沒有什麼是不可能的！」

▼▼同場加映：日前台灣有一名網友在社交網站上分享了一件非常暖心的事，因為疫情的問題女兒要在家中遙距教學，這天準備繳交功課，豈料女兒突然拿起玩具跟家中的法鬥玩耍，媽媽百思不得其解，一問之下女兒的回答令媽媽暖心不已。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：女兒到底說了什麼暖心的說話吧！▾▾▾】

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▼▼同場加映：小女孩Hazel在剛出生時，原本有一隻雪橇犬Lzzy陪伴左右，並把她視為心愛的家人。可惜Lzzy在Hazel出生後沒多久，就離開人世。Hazel失去這位家人後，顯得非常失落，所以爸媽重新領養了一隻雪橇犬Rio，希望Rio跟Hazel可以一同長大。▼▼

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