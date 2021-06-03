唐貓｜爸做平板支撐遭小色狼伸手突襲JJ　網民笑崩：找不到逗貓棒

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-03 16:07

貓咪天生總是對條狀物件有興趣，有時主人真是要加倍小心。 台灣有貓主在社交平台表示，日前他在家做運動時，突然遇到小色狼，伸手突襲他的下體，令他措手不及。惟網民看到此情此景後，不但沒有深表同情，反而笑瘋，更指主人一直在享受，究竟整件事情是怎樣的呢？

爸爸被小奶貓伸手突襲下體。（受訪者提供）

貓主吳仲仁接受《香港01》訪問時表示，早前在朋友的倉庫裏，撿到小奶貓「QQ」。由於他媽媽有潔癖又不太喜歡小動物，吳仲仁沒想過會長期照顧這小貓。不過，他帶了QQ回家後，父母竟然沒有反對，最後貓貓更收服了媽媽的心，可以長居於此。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

QQ性格貪玩，最愛在爸爸鋪墊子，準備做運動時，跑到他旁邊玩。日前爸爸正在做平板支撐時，QQ居然鑽進去他的短褲入面，不停抓來抓去，好像要找逗貓棒一樣！網民看到後，不禁笑崩，更指QQ「找不到逗貓棒」！

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網民看到影片後，紛紛笑指「我記得逗貓棒是不是細細長長的」、「奴才再撐一下，我要看到褲子脫下來」、「褲底一大包貓」、「我不信有這麼大，沒圖沒證據」、「主子表示：黑漆漆的...什麼都沒有」、「孩子表示：拔拔，我看到你的鈴鐺了」、「爸爸我要吃蛋蛋」、「貓貓加油~快振奮一下我們」、「貓咪：裡面有一隻細短的逗貓棒」、「原來男人的G，是可以拿來當逗貓棒用呀」、「要記得帶牠去洗手，洗臉跟洗嘴巴哦」、「我怎覺得你在享受」。

同場加映：其他動物的爆笑故事！

台灣有貓主分享早前有日他做完運動回家後，全身累癱，直接在床上睡著。睡到半醒時，他突然感到下半身有一股重量感，而且暖暖的，以為發了個春夢。主人張開眼赫然發現，唐貓「虎妹」睡在自己的胯下，並緊抱他的JJ，令他完全不敢移動，最後結局更令網民笑瘋！

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台灣有狗主表示，日前看到家中惡霸犬「Ella」一臉陶醉地啃咬一個棒狀玩具，之後狗狗更咬著玩具來迎接她和女兒。媽媽指玩具造型奇奇怪怪，女兒看到後連拿都不敢拿，原來這個玩具的真正用途令人意想不到！網民看到後，不禁笑指，怎麼越看越痛？

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這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

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