柴犬滿身是子彈孔　下秒做「梅花鹿」　網民知真相高呼：我也要

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-03 08:00

柴犬換毛時，家裏總是雪花紛飛似的。但如果發揮點創意，其實也能為生活增添一份樂趣。 在台灣，有網民陳媽媽分享了家中柴柴變成梅花鹿的相片。原來，柴犬Oli變成這個樣子，全因為妹妹的創意發揮所致！當網民知道柴犬原來這麼幸福時，分分都表示羨慕！

柴犬和梅花鹿之間的分別？

柴犬和梅花鹿之間的分別，是否就在於身上的斑點呢？生活在台中的網民陳媽媽，近日在社交平台上分享了一張柴犬身上滿是小洞洞的相片。！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，柴犬為何會變「梅花鹿」▼▼

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柴犬真的有着很迷人的魔力，雖然牠們或許會做出好氣又好笑的行為。但牠們總是對着你露出純真的笑容，令你沒法對牠生氣！當網民知道梅花柴是小女兒的傑作時，大家都表也想享受這溫柔的按摩！「我等下立刻去戳我家的」、「柴犬表示：生無可戀」、「只有柴犬才能偽梅花鹿」、「柴柴表示：甚麼時候才開學」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗狗內疚5分鐘後，露出什麼狗性？▾▾▾

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▼▼同場加映：台灣北投竹子湖旁，有家賣饅頭的店家，常常有柴犬站在門外招攬客人。這天，有遊客經過時，發現其中一隻柴犬竟然一臉輕浮，還吐舌賣萌，正當遊客要上前，笑着想責怪狗狗做事不認真時，這才發現柴犬們的大秘密。▼▼

【點擊圖片放大看，明明有5隻柴犬在工作，但網民為何指實際上只有3隻呢？】

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