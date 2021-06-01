日本｜被磚頭壓住了！影帝柴犬超入戲　25個連自己也騙倒的瞬間

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-01 08:05

柴犬樣子搞笑可愛，一向深受主人喜愛。 日本有隻柴犬Mickey，天生對演戲非常有熱誠，是一隻戲精。以前牠曾經試過Cosplay成20款卡通人物的造型，每個造型都維妙維肖。最近，Mickey入戲太深，不能自拔，七情上面地演出被磚頭咕𠱸壓到的一幕，令網民哭笑不得！但原來除了此幕，Mickey還有25個超入戲，成功騙倒自己的瞬間！

Mickey：「痛死我了！」（Instagram＠shibainu223）

Mickey現時７歲，是日本的網紅狗，由於媽媽是動漫迷，所以經常為牠打扮一番，搖身一變成為不同的卡通人物，並放到社交平台上與大家分享。

日前Mickey上演一幕被磚頭咕𠱸壓到的戲，可見牠表情非常痛苦，不仔細觀看，都不知道磚頭原來是假的，令網民非常佩服！但其實Mickey的戲功不止這樣......

【點擊圖片放大看，戲精柴犬Mickey 25個超入戲，成功騙倒自己的瞬間！】

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【點擊圖片放大看，究竟柴犬Cosplay了哪些卡通人物造型，你全都認得出嗎？】

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如果你都想一睹Mickey的演技，不妨追蹤牠的Instagram，緊貼牠的一舉一動吧！

▼▼同場加映：有時狗狗的搗蛋行為是主人想像不到的，若不及時制上，受傷的只會是自己。日本有狗主在社交平台表示，早前他在沙發休息時，家中黑柴「アルマ」不停聞嗅他的褲檔，他不以為意，繼續睡覺，誰知下秒他就超後悔......▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗狗最終做出什麼行為？▾▾▾

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點擊連結看全文：日本柴犬聞到爸褲檔有濃烈肉香 以為有香腸吃 爸沒阻止下秒後悔

▼▼同場加映：台灣北投竹子湖旁，有家賣饅頭的店家，常常有柴犬站在門外招攬客人。這天，有遊客經過時，發現其中一隻柴犬竟然一臉輕浮，還吐舌賣萌，正當遊客要上前，笑着想責怪狗狗做事不認真時，這才發現柴犬們的大秘密。▼▼

【點擊圖片放大看，明明有5隻柴犬在工作，但網民為何指實際上只有3隻呢？】

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點擊連結看全文：黑柴犬店長饅頭店攬客 終日打呵欠偷懶 眼利網民一見破綻秒體諒