柴犬散步失常「偵探魂」上身　調查死人頭兇案　 用謎之方式鑑證

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-06-08 15:16

狗狗有著超強的觀察力，時常能夠發現人們看不見的「東西」。 日前，台灣有位狗主晚上帶柴犬「咪醬」外出散步，豈料牠走到某個轉角位時，突然定著不走，無論怎麼拉也拉不動，她原著柴犬的視線一看，驚見一張臉狠狠地看著自己……

日前，台灣狗主謝小姐日前下班後，晚上約10時多帶柴犬「咪醬」外出散步，豈料牠走到某個轉角位時，突然定著不走。她接受《香港01》訪問時指出，「我拉他也不走，然後他突然輕輕慢慢前進，像獅子狩獵那樣，就看到……」她沿著柴犬的視線一看，驚見一張臉狠狠地看著自己……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點撃圖片放大，柴犬咪醬發現的「兇案現場」，看看牠如何用謎之方式鑑證！▾▾▾

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「一直拉不走，我超害怕的。」媽媽把咪醬的故事分享到facebook群組「柴犬司令部」，獲得超過2千網民點讚，部分網民留言指：「為什麼你三更半夜不好好po文……帶我們來看她」、「有個小朋友躺在這裏」、「命案現場」、「牠叫你救她」、「有人忘記把頭帶回家了」、「半夜滑開手機第一篇這篇我嚇到……」、「狗這樣我也會害怕」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗狗內疚5分鐘後，露出什麼狗性？▾▾▾

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▼▼同場加映：台灣北投竹子湖旁，有家賣饅頭的店家，常常有柴犬站在門外招攬客人。這天，有遊客經過時，發現其中一隻柴犬竟然一臉輕浮，還吐舌賣萌，正當遊客要上前，笑着想責怪狗狗做事不認真時，這才發現柴犬們的大秘密。▼▼

【點擊圖片放大看，明明有5隻柴犬在工作，但網民為何指實際上只有3隻呢？】

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