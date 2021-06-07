唐貓｜小色狼盯上曼基貓翹臀伸手偷桃　隔天食過返尋味下場超轟烈

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-07 16:40

所有動物都有好色的一面。 日本有貓主在社交平台表示，早前暫託一隻奶貓，誰知牠原來是色狼轉世，竟然偷偷看上了家中５歲曼基貓姐姐「Chichan」的豪華美臀。這天小奶貓靜靜雞跟蹤姐姐，想偷摸牠的翹臀，但Chichan剛巧發現，即時飛撲教訓牠，但幼貓色心未滅，之後再伸手偷桃，隔天更「食過返尋味」，最終下場超轟烈！

小奶貓「伸手偷桃」！（Twitter@kirichan33）

貓主Mi一直有幫忙暫託貓咪，最近她接手照顧一胎幾隻的小奶貓，同胎的幼貓很快就成功送養，只剩下一隻黑白貓。牠性格貪玩，常常搗蛋，不停激嬲姐姐小Chi！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如果小貓一直迷上了姐姐的翹臀，這日牠終於按捺不住，想趁機偷摸小Chi，惟最後事敗，被姐姐飛撲教訓。隔天奶貓又趁姐姐背對自己時，伸手偷摸，不停想嚐禁果的牠，最終下場超悲壯！

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網民看到照片後，紛紛笑指，「先撩者賤啊！」、「貓不犯我，我不犯貓！」、「小貓都好屁喔XD」、「溫柔的憤怒姿勢」、「就算真的控制不住就生氣了，小貓的吸引力也是驚人的！」、「手賤啊！」、「鬼鬼祟祟的是想幹嘛哈哈」、「牠是在施法讓小貓長不高嗎？」、「跟我家狗狗一樣，不管被我爸兇幾次，就還是很黏我爸XD」。

同場加映：其他動物的爆笑故事！

台灣有貓主分享早前有日他做完運動回家後，全身累癱，直接在床上睡著。睡到半醒時，他突然感到下半身有一股重量感，而且暖暖的，以為發了個春夢。主人張開眼赫然發現，唐貓「虎妹」睡在自己的胯下，並緊抱他的JJ，令他完全不敢移動，最後結局更令網民笑瘋！

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台灣有狗主表示，日前看到家中惡霸犬「Ella」一臉陶醉地啃咬一個棒狀玩具，之後狗狗更咬著玩具來迎接她和女兒。媽媽指玩具造型奇奇怪怪，女兒看到後連拿都不敢拿，原來這個玩具的真正用途令人意想不到！網民看到後，不禁笑指，怎麼越看越痛？

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這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】