唐貓推倒新買大電視　跌爛後50吋變40吋　哥斯拉稱：地深吸力作怪

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-09 15:20

飼養貓咪前，主人就要有心理準備，家中的物品都會被牠們破壞，就連電視機都一樣， 無一倖免。 台灣有貓主在社交平台表示，早前他新買了一部50吋大電視，但落地不夠一個月，就懷疑被家中毛孩推倒跌爛，兩名嫌疑犯更裝作無辜，令貓奴非常崩潰，「暫時50吋當40吋看」。

50吋大電視落地不夠一個月，就宣佈陣亡。（受訪者提供）

事件的苦主Bob接受《香港01》訪問時表示，家中有兩隻唐貓及一隻臘腸狗，貓咪「芝麻」平時會跟狗狗「香腸」一起玩，另一貓貓「反偷」就最享受「一人之境」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前Bob新買了一部50吋大電視，惟不到一個月，就已經陣亡。事緣有日他準備上樓洗澡時，突然聽到貓貓在跑步的聲音，並連隨一聲巨響！「衝到樓下發現兩隻貓都躺在地上，一副沒事的樣子，一轉頭電視就躺在地上了」。

電視機的螢幕碎裂，接近三分之一的畫面都無法正常顯示，瞬間變成40吋，Bob完全傻眼……

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網民看到電視機陣亡的不幸事件，紛紛維護兩名疑犯，「別氣了⋯你有沒有餵罐罐」、「一定是地震弄的，沒錯！」、「貓：所有檯面上的東西都必須死」、「一定是電視櫃太小了」、「應該要開心沒有壓到狗」、「我以為貓都是輕巧的」、「一定是電視挑釁的！」、「你眼睜睜看著，其實你想換電視吧」、「不錯啊還有2/3可以用」。

▼▼同場加映：貓奴應該一早就清楚知道，貓主子在走路時，從來都不考慮會撞上些什麼！這次貓咪似乎是對電視機看不順眼，竟然把43吋大電視推倒了。爸爸很是無奈，並表示已不是第一次了！當他責備貓咪時，牠還不服氣用一句廣東話反駁。！▼▼

▼▼點擊圖片放大看，究竟吉吉說了什麼令爸爸哭笑不得呢！▼▼

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▼▼同場加映：台灣有貓主表示，因當地受新冠肺炎疫情影響，妹妹近日都要在家中上網課。這天妹妹上網課期間，姐姐突然聽到睡房傳出怪異啪啪聲，她隨即開門查看，竟然驚見人貓親密行為，令她完全傻眼！▼▼

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