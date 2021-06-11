撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-06-11 16:27

優質寵物用品展2021明天（6月12日）開鑼！今次寵物展將會一連三日（6月12日至6月14日），於灣仔香港會議展覽中心展覽廳1AB（Hall 1 AB）舉辦，屆時將有達228個展位，為大家帶來最實用、抵買的寵物用品，是寵主掃貨的好時機！ 因應香港寵物節2021發生柴犬咬死貓B事件，大會為確保入場人士、寵物都能夠在舒適及安全的環境下參觀，所以推出六大措施應對！

寵物界盛事「優質寵物用品展2021」明天（6月12日）開始一連三日於灣仔會展舉行！是次寵物展有多達228個展位，寵物食品、用品、服務都應有盡有，今屆展期適逢遇上端午節，讓寵主們有足夠時間盡情血拼！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於上次寵物節發生柴犬咬死貓B命案，因此今次寵物展推出6大應對措施，希望確保所以進場人士及寵物都能夠在一個安全、舒適的環境下參觀。攜寵物進場的人士要留意，每位入場人士只可攜帶一隻寵物入場，如超出限制將會被大會拒絕進場。

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優質寵物用品展2021 展會日期：2021年6月12至14日 (星期六、日、一) 地 點：灣仔會議展覽中心 Hall 1 AB 開放時間：6月12日 (六)：中午12:00 – 下午9:00 6月13日 (日)：中午12:00 – 下午9:00 6月14日 (一)：中午12:00 – 下午8:00 (每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券)

Ruff & Fetch 拉夫寵物生活位於佐敦官涌街，鄰近柯士甸站。店舖地面的寵物商品部佔地二千呎，產品涵蓋食品、護理產品、清潔用品、出行用品、玩具、服飾、傢俱等等，售賣逾千款寵物用品！《香港01》記者實地到Ruff & Fetch 拉夫寵物生活踩場，為大家介紹店內多款Top 5人氣零食。

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