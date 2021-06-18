比熊犬｜哥哥偷玩手機被罰面壁思過　狗妹妹義氣舉動令媽開恩

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-18 08:02

狗狗真的是人類最好的朋友！台灣新北市一名媽媽陳郁書發現10歲小兒子偷玩手機，氣得叫他去牆壁罰站。本來想處罰他站30分鐘，沒想到走出廚房，發現4歲比熊犬「邦妮」超有義氣，竟然在哥哥旁邊陪站，如此可愛的背影瞬間融化媽媽心，小哥哥也因此得福，站10分鐘就結束。

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「哥哥你以後要好好對待邦妮啊！」媽媽如此笑說。從照片中可見，邦妮發現哥哥被懲罰，獨自面壁思過，這時邦妮超有義氣，默默跑去旁邊坐著，坐了好一陣子。只見牠學哥哥臉朝向牆壁，身體乖乖不動，宛如在學人類罰站。

媽媽笑說，「兒子做錯事情被我罰站，本來想說站到我煮完晚餐，結果我煮到一半出來拿東西，就看到這一幕！覺得太感動了～邦妮怎麼那麼可愛，陪哥哥罰站。」同時她也說道，當下真的有點眼眶泛紅，「因為我捨不得邦妮，所以就讓兒子結束處罰。好笑的是我跟哥哥說，邦妮這樣你長大要怎樣，兒子就說『他長大會好好孝順邦妮的』。」

小哥哥平常都在金門唸書，偶爾才回台灣，因此邦妮似乎知道這一點，每次見哥哥回家總是特別黏。媽媽說，「邦妮其實不喜歡小孩，也不喜歡其他狗狗，只喜歡貓咪，還有只黏哥哥。」可愛的邦妮個性非常好，被媽媽形容是「小天使」。

媽媽將罰站照片分享在Facebook社團，網友看完紛紛留言，「邦妮呀...揪甘心夠義氣」、「可愛的背影」、「邦妮好有愛喔！夠義氣」、「邦妮也太可愛了」、「怎覺得是在監督，敢亂動就告狀」、「狗狗真的是人類最好的朋友」。

台灣有狗主在社交平台表示，家中比熊犬「Domi」一直有潔癖，早前牠自己玩耍時，不慎將最心愛的玩具波波推到大便上，狗狗非常無助，立即向主人求救。媽媽隨即將波波拿去清洗，誰知狗狗還是不滿意，最終媽媽要出動這招，才收服潔癖狗。

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