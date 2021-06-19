鸚鵡間諜偷偷混入剝皮芒果毫無違和感　網友笑翻：吃了會見紅

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-19 08:02

怎麼有一坨怪東西？住在台灣台南市的虎皮鸚鵡「蛋黃酥」自從開始吃蔬菜後，身形日漸豐滿，理毛時還會膨成一顆球，背影超像削完皮的「芒果」。這天飼主小肥靈機一動，把蛋黃酥的照片後製到芒果上，沒想到竟然差點找不到鳥，毫無違和感的畫面笑噴5千名網友！

點擊下圖看清鸚鵡「蛋黃酥」的豐滿身影！👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

飼主小肥受訪時表示，其實蛋黃酥一開始很瘦，開始餵食蔬菜後才愈來愈胖，日前捕捉到牠理毛膨成一顆球的樣子，剛好媽媽端出一盆剛切好的芒果，相比之下真的超像牠！事後小肥把蛋黃酥P圖在水果堆裡，並在貼文中打趣寫下，「這是一顆間諜芒果，剝皮的那種，但看起來好像很酸。」

2歲大的蛋黃酥超愛呷醋，每當家人在餵食另隻鸚鵡藍莓派時，牠就會發出「嘎嘎嘎～」的聲音，吵著要人也趕快餵牠吃。好笑的是，這時蛋黃酥發現有飼料了，又會安靜下來故意不吃，模樣十分傲嬌難捉摸，讓飼主阿肥笑說，「不過也因為牠實在太膽小，所以在家裡只跟我比較熟，如果有什麼動靜牠就會超害怕，連帶出去曬太陽風太大也怕！」

照片分享到Facebook，不少網友看完後留言笑說，「螢光芒果」、「來人啊！芒果裡有內奸」、「還沒熟，可能要再掛在樹上一陣子」、「一樣香喔（用力吸～」、「以為你把芒果插在籠子上給小鳥吃XD」、「好像很酸，整個噴笑」、「不只酸還會咬人」、「吃了就會見紅的芒果」。

誰說貓咪和小鳥不能成為好朋友？事實再次證明這是可行的，而且更印證了「近朱者赤，近墨者黑」這個說法。 在台灣高雄，有寵主近日正準備如廁時，才剛把褲子脫下，便從胯下看到一對小眼睛，探頭探腦的鑽了出來。當滿以為是家中貓咪在作怪，但下秒才驚覺，這是另一隻百厭毛孩！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽如廁時，哪隻不速之客竟然探頭出來窺視？

+ 13 + 13 + 13

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】