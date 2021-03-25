淺藍色牡丹鸚鵡「泰迪」紅遍網絡　一個撒嬌行為令牠變嫲嫲心頭寶

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-03-25 08:02

「鳥奴」看到這隻粉藍色牡丹鸚鵡，肯定都一秒原地融化了吧！擁有如雲朵般夢幻毛色的「泰迪」，沒錯！連名字都超萌的泰迪，現在在網路上可是隻高人氣鸚鵡呢！快一起來認識認識吧！

超萌牡丹鸚鵡「泰迪」👇👇👇

牡丹鸚鵡「泰迪」狂圈上千粉絲

這隻名為泰迪的牡丹鸚鵡，已經11歲囉！主人將泰迪首次繫上放飛繩的照片上傳後，讓泰迪瞬間人氣暴漲了！仔細看泰迪這組獲上千按讚的「外出系列」照片，粉藍色的羽毛，搭配放飛繩上那一對小翅膀，療癒指數再加分，簡直就是人間小天使呀！

壽命10-15年、靈性不輸貓狗

其實，牡丹鸚鵡一直都是不少鳥奴們熱愛的品種，一般壽命約10-15年，可以陪伴人類的時間更長！平時，若時常與牡丹鸚鵡互動，和主人間所產生的靈性感應，完全不輸狗狗或貓咪！這也是為什麼許多養鳥派，一養就回不去的原因！

不過，編編還是要提醒一下，養任何動物前，都務必三思，多多上網查資料，或是加入Facebook社團研究後再飼養，千萬別為了一時衝動，而忘記尊重動物、愛惜生命！

太療癒！牡丹鸚鵡「泰迪」不怕生、愛撒嬌

最後，再一起來看看主人第一次帶泰迪回奶奶家的超溫馨照片吧！靈性超高又不怕生的泰迪，一見面就主動飛到奶奶肩膀上，再慢慢靠近奶奶的雙頰，撒嬌地依偎在奶奶身邊的樣子，簡直太療癒了，畢竟，可能連親孫子都沒這麼可愛呢！（笑）

超萌牡丹鸚鵡「泰迪」（圖片來源：小紅書@MrTpudding）

同場加映：其他鸚鵡爆笑故事！

誰說貓咪和小鳥不能成為好朋友？事實再次證明這是可行的，而且更印證了「近朱者赤，近墨者黑」這個說法。 在台灣高雄，有寵主近日正準備如廁時，才剛把褲子脫下，便從胯下看到一對小眼睛，探頭探腦的鑽了出來。當滿以為是家中貓咪在作怪，但下秒才驚覺，這是另一隻百厭毛孩！

「別跟媽媽說這是我教你的！」（fb@小樂樂屁股扭一扭）

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽如廁時，哪隻不速之客竟然探頭出來窺視？

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