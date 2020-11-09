小鸚鵡入屋一個月被帶壞　媽如廁時牠以為自己是貓　從敏感位偷窺

誰說貓咪和小鳥不能成為好朋友？事實再次證明這是可行的，而且更印證了「近朱者赤，近墨者黑」這個說法。 在台灣高雄，有寵主近日正準備如廁時，才剛把褲子脫下，便從胯下看到一對小眼睛，探頭探腦的鑽了出來。當滿以為是家中貓咪在作怪，但下秒才驚覺，這是另一隻百厭毛孩！

「別跟媽媽說這是我教你的！」（fb@小樂樂屁股扭一扭）

這宗有趣的事件，由貓咪樂樂的媽媽分享到Facebook專頁「小樂樂屁股扭一扭」裏。媽媽很是無奈地表示，指自己只是想去廁所，卻要面對一隻二隻偷窺狂。平日本來是貓咪出現來偷窺，這次竟出現另一隻毛孩！「我以為這個位置通常會是貓，這是怎麼回事，牠是以為牠是貓嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟媽媽如廁時，哪隻不速之客竟然探頭出來窺視】

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真的很難預想到，貓咪和小鳥可以一起生活得如此融洽。網民們看到小鸚鵡快快偷窺媽媽的照片時，都表示被逗得笑了出來。

溫馨的貓雀一起睡。（fb@小樂樂屁股扭一扭）

「樂樂不在，快快補上」、「快快以為自己就是隻貓」、「身教果然很重要」、「樂樂的身教實現了」、「笑死我了，應該外觀是一隻鳥，其實靈魂是一隻貓」、「以前常聽說女生尿尿要關門，不然鳥鳥會跑進來，今天我是信了」、「媽媽的小鳥掉下來了」。

【跨種族的友誼，真的無處不在。點擊圖片放大看，這對貓狗有什麼溫馨行為，令媽媽大讚金毛】

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【貓咪再百厭，見到牠可愛樣，誰會生牠的氣。點擊圖片放大看，究竟貓咪小胖做了什麼事，令媽媽大為震驚】