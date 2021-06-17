唐貓｜流浪愛滋貓患貧血黃疸被倡安樂死　姐收養一年變貓界哥斯拉

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-17 08:08

只要用心照顧，所有貓咪都是潛力股。 台灣有貓主在社交平台表示，一年前收養了7歲的流浪愛滋貓「老皮」，當時牠患有嚴重貧血及黃疸，體重只剩下約兩公斤，被醫生建議安樂死。幸好主人拒絕，如今老皮竟然基因大爆發，變成一隻6公斤重的哥斯拉！

老皮被救起時，體重只有約兩公斤。（受訪者提供）

貓主Chen Zhi-Ti接受《香港01》訪問時表示，7歲的老皮親人但不親貓：「當初是一位義工在路上看到老皮，牠一動也不動，義工連忙帶貓貓回家，但因為她照顧太多貓，我看到她求救都沒人接手，才把貓咪接過來。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Chen Zhi-Ti憶述，那時老皮嚴重營養不良，被驗出有貓愛滋，體重只剩下兩公斤，非常瘦弱。「醫生本來建議安樂死，因為營養不良跟黃疸貧血一般會食慾不振，但是我跟醫生說，牠很會吃，醫生很驚訝，就說那就照顧看看吧！」

想不到一年過去，老皮果然不負所望，慢慢成為一隻不折不扣的貓界哥斯拉！

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對於老皮的堅強意志力，Chen Zhi-Ti非常感動，更感激男友一起幫忙照顧老皮，帶牠去看醫生，亦買了許多貓跳台跟玩具給老皮。

網民看到老皮的基因大爆發照片後，紛紛表示「有人愛的貓都會變很美，感謝有您的愛改變牠的命運」、「你的愛讓牠變得更完整，好美好美」、「牠的毛色變得好漂亮好柔軟，整個看起來好精神」、「被愛灌溉出來」、「以前我跟同事們照顧過的愛滋貓，基本上都是橫向發展，最高腰圍60，醫生看到傻眼，沒看過愛滋貓還可以這麼飽滿」。

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在馬路上開車的時候，竟看到前面有一團小小的毛球在亂走，她立刻向左扭軑避過，驚險橫生。她回頭一看，原來是一隻只有巴掌大的奶貓，為了貓咪的安全，她趕緊把牠帶到獸醫處診治。豈料僅過了四天，原本臉上全是分泌物的貓咪竟變成了判若兩貓的大美女！▼▼

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▼▼同場加映：在公公婆婆的眼中，永遠也會擔心孫子們吃不飽，穿不暖，有時不知不覺會過分寵溺。一頭虎斑貓被送到婆婆家暫住兩個月，體重急增兩公斤，身材大走樣，連其飼主也被嚇呆。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，一年前她在家門口撿到一隻流浪玳瑁幼貓「撿撿」，那時牠雙目失明，身體非常虛弱，獸醫更指牠差一點就要見閻羅王。誰知一年過去，撿撿現時已暴重至5公斤，充氣身型更反超家中的貓姐姐！▼▼

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