唐貓｜媽午睡時感到胸口被大石壓着　姨偷拍照揭6kg重量級真相

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-17 08:10

有些重量，是毛孩主人必需承擔的。 近日，有台灣網民分享了睡覺時覺得被鬼壓的故事。網民Yong Xin Hsiao指當天她正在午睡，突然覺得胸口像是被一塊大石頭壓着，幾乎喘不過氣來。結果沒法好好入睡，不久便醒來了。當她向姐姐表示疑遭鬼壓床時，一張相片的出現，令她滿腦子疑惑得以解開。原來，她是被6公斤的愛壓着呀！

（受訪者提供）

這個被幸福的重擔壓着的故事，來自台灣新北市網民Yong Xin Hsiao所分享出來。她指日前在家裏午睡時，在睡夢中不知為何突然感到胸口鬱悶，感到吸呼困難。

最終沒法好好入睡，起床並將事情告訴了姐姐。正當她還懷疑是遭到鬼壓床時，姐姐把手機裏的相片給了她看，在這瞬間她才明白到究竟發生了什麼事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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媽分享相片時表示要「蓋一個主子暗殺睡夢中奴才的樓」，結果引起不少網民共鳴，「養貓不怕鬼壓床，永遠覺得是貓」、「這叫做貓壓床，初一十五開罐罐，不一定能改善」、「睡覺還能吸貓，真幸福」、「大橘為重啊」、「如果4隻一起來，實在不敢想象」、「我以前夢過海嘯，起床我家的貓躺在我的臉上睡覺」、「移走還會生氣！」

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，去年11月初，家中騎樓突然出現一隻自來唐貓，她擔心貓貓三餐不繼，所以開始餵食。誰知後來牠神秘地消失了一星期，當貓貓再上門時，竟然為貓奴送上5大驚喜報恩，令她完全意想不到！▼▼

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點擊連結看全文：懷孕流浪貓上門討吃食飽後消失 一周後送5驚喜報恩 網民：恭喜

▼▼同場加映：在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼

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