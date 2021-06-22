唐貓｜貓姐弟鬼祟偷手機吐舌自拍　媽發現古怪照塞相簿爆秒驚呆

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-06-22 12:52

貓咪喜歡閃避鏡頭，所以主人難以跟主子拍一張漂亮的照片，不過主動偷手機自拍的貓你可有見過？ 台灣有網民家裡飼養兩隻古靈精怪的貓咪，分別是虎斑貓姐「毛毛」和橘貓貓弟「球球」。最近，她在社交平台分享這對貓姐弟搞怪的自拍照，指牠們偷拿手機自拍，姐姐吐舌頭賣萌，擺出最可愛的表情。

（facebook＠多咪毛球的工讀生日記）

這些搞怪的貓咪自拍照是由台灣新北市網民蕭小姐所分享出來的，蕭小姐在接受《香港01》訪問時表示，她當天把手機放在餐桌上，便去洗澡，洗完出來就看到貓姐弟鬼鬼祟祟地對著手機，看到她就一齊急忙逃跑，慌亂中還推跌了手機。她撿起發現螢幕停留在相機，點進相簿就發現兩姐弟的自拍照，幾乎塞爆了她的相簿。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼點擊圖片放大看：貓姐弟自拍照如何塞爆相簿？▼▼▼

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除了毛毛跟球球之外，她家裏還有兩隻狗狗「咪嚕」和「多福」，牠們都已經13歲，平日很照顧家中毛孩，總是忍讓著最年幼的球球。她分享指，家裏的寶貝都是領養回家的，「最近看到好多人撿到奶貓，連我自己也不例外，在昨天撿了兩隻，希望大家可以以領養代替購買。」

想了解更多四隻毛孩的生活日常，可關注牠們的facebook專頁多咪毛球的工讀生日記！

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，去年11月初，家中騎樓突然出現一隻自來唐貓，她擔心貓貓三餐不繼，所以開始餵食。誰知後來牠神秘地消失了一星期，當貓貓再上門時，竟然為貓奴送上5大驚喜報恩，令她完全意想不到！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟亮亮為貓奴送上什麼5大暖心驚喜？▾▾▾

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點擊連結看全文：懷孕流浪貓上門討吃食飽後消失 一周後送5驚喜報恩 網民：恭喜

▼▼同場加映：在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼

【點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？】

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