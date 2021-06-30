貓行為｜貓霸睡床、送曱甴都是愛的表現？10篇漫畫揭另類示愛方式

貓是種神奇的動物，牠的一舉一動都令人費解，但牠又以獨特的方式療癒著我們。

最近曾大家介紹台灣漫畫家「貓日大神」的作品，他以漫畫的形式在社交平台分享自己與貓咪的日常生活，將貓咪的行為舉止確切地描繪出來，深受貓奴喜愛！這次將會跟大家分享第四彈。