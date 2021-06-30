貓行為｜貓霸睡床、送曱甴都是愛的表現？10篇漫畫揭另類示愛方式

撰文：陳惠娜
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貓是種神奇的動物，牠的一舉一動都令人費解，但牠又以獨特的方式療癒著我們。
最近曾大家介紹台灣漫畫家「貓日大神」的作品，他以漫畫的形式在社交平台分享自己與貓咪的日常生活，將貓咪的行為舉止確切地描繪出來，深受貓奴喜愛！這次將會跟大家分享第四彈。
貓咪對主人的愛，又豈會這麼容易理解得到？（Neneko 貓日授權轉載）
台灣網民「貓日神」家裏養了兩隻貓咪，分別是英國短毛貓「山姆」和美國短毛貓「開開」，她發現貓主子有很多難以理解的奇怪生活習性，於是在社交平台開設了「Neneko 貓日」的FACEBOOK專頁。以漫畫形式跟眾貓奴分享愛貓咪的日常生活，該漫畫令不少養貓網民產生共鳴，深受大受歡迎！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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貓日的漫畫的FACEBOOK專頁也由設立到現在，已經吸引了11萬6千位網民的追蹤，超10萬的訂閱。他的漫畫也經常被網民轉貼分享，大家可能有在不同平台曾看過他的作品。如有興趣看更多相關的貓漫畫，可以到貓日的facebook專頁或Instagram查看。
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