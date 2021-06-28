唐貓｜懷孕貓媽上門討吃食飽就離開　一個月後叼3大驚喜報恩

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-06-28 08:03

俗語說自來貓都會帶來好運和財富！ 台灣一名網民近日在社交網站上分享了自家草莓園「阿喵」的故事，事源網民一向有放飼料和水讓附近的流浪貓來吃。一天竟出現了一位年輕的孕貓咪，因為擔心牠的健康，網民便特別照顧牠。怎料一個月後這位貓媽媽竟叼3大驚喜報恩！

（fb＠微酸甜草莓園）

草莓園主人李小姐在接受《香港01》訪問時表示，4月初「阿喵」出現在草莓園的時候已經是懷孕狀態，因此她會特別照顧牠，只要牠一出現，便馬上開罐罐讓牠享用。之後每天阿喵都會在固定時間來吃飯，但到了4月中旬牠卻突然消失了兩天。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

阿喵再次出現的時候，肚子就消失了，李小姐猜測大概是生了小孩。雖然阿喵還是會每天來吃飯，但李小姐說從沒見過牠的小貓。直到一個月後，這位年輕的貓媽媽竟叼3大驚喜向李小姐報恩！

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看到阿喵和李小姐的故事後，網民紛紛留言感謝李小姐的愛心和細心照顧，讓阿喵和孩子們回復健康，更讓牠們有一個遮陽擋雨的地方，「這些喵喵有妳真幸福，可以遮陽擋雨，還有飯吃，不用帶回家養，一樣讓人放心，謝謝妳！」、「報名今天冬天去你們家採草莓」、「妳草莓園在哪兒我要吃爆草莓（沒錯）擼爆貓（誤）」、「感謝您的善良，期待您分享如此美好的時光」、「買爆草莓」。

▼▼同場加映：台灣貓奴Peach Chen，在家中養了隻6歲大的美國短毛貓露比。但原來露比有個不平凡的身世，舊主人曾因懷孕將牠棄養，而且牠還曾出現過分離焦慮的情況。但新媽媽Peach用愛令牠改變，牠也知恩圖報，送上了一個特大驚喜。▼▼

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▼▼同場加映：早前台灣有貓主的老公回花蓮時，遇到一隻異常親人的流浪貓「雪碧」，得知牠是被遺棄後，心生憐憫決定收養。回家後，他們悉心照顧缺鈣又貧血的貓咪，兩個月後，雪碧竟然為他們送上八星報恩，令一家人又驚又喜。▼▼

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