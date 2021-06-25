唐貓｜四貓齊坐窗台看風景　角落「另類生物」似海獅　成全場焦點

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-06-25 08:04

每次奴才想跟主子們拍大合照時，總有那麼一隻貓、狗不配合。 最近，日本一網民在社交平台分享自家四隻貓齊坐陽台看風景的照片，當中有一隻貓咪坐姿滑稽令眾網友笑翻，甚至把牠誤以為是海獅！成為全場焦點！

（Twtter@tomeji1106）

日本網民tomeji1106家中飼養六隻貓，他經常在網絡上分享愛貓的日常生活。他表示這天在屋外摘菜，貓咪們便走到窗台看著他，然後就發現這滑稽的一幕。窗台有4隻貓咪，最右角落的貓咪Gajumaru（日文：がじゅまる，下稱小Ga）」竟然癱坐在地上，兩隻前腿抬起靠在紗門上，加圓圓的大眼睛，看起來像一隻小海獅。另外三隻貓好像看不下去，紛紛別過頭，試著跟牠撇清關係。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼點擊圖片放大看：到底貓咪擺出了什麼姿勢▼▼▼

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網民把照片上傳後，小Ga迅速在網上走紅，牠 「融化」的模樣令許多網民笑翻，紛紛留言表示，「貓咪果然是水做的」、「旁邊怎麼變成液體了」、「其他貓咪裝不認識」、「原來是海獅啊」、「太好笑了」、「左邊那隻超搶鏡」。

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，去年11月初，家中騎樓突然出現一隻自來唐貓，她擔心貓貓三餐不繼，所以開始餵食。誰知後來牠神秘地消失了一星期，當貓貓再上門時，竟然為貓奴送上5大驚喜報恩，令她完全意想不到！▼▼

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▼▼同場加映：在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼

【點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？】

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