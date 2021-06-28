怕熱唐狗嫌風扇太高吹不到自己　下秒「葉問上身」一秒K.O.媽嚇呆

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-28 08:05

有時真是不可以看輕狗狗的破壞力。 台灣有狗主日前在社交平台表示，家中唐狗「無雙」一向怕熱，這天牠竟然嫌風扇太高吹不到自己，突然葉問上身出手K.O.！媽媽目睹風扇被牠整斷的過程，完全嚇呆，慨嘆指「凡事都能好好溝通啊！」

無雙樣子可愛，但原來力大無窮。（受訪者提供）

狗主Betty Lin接受《香港01》訪問時表示，狗狗「無雙」性格貪吃，極度懶惰，當初是在狗園領養牠，為了與無雙培養感情，爸媽前後一共去了4次狗園，可見他們對無雙的重視。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽憶述，以前無雙在狗園只有風扇可以吹，但有了主人後，吃得好穿得好，夏天可以涼冷氣，冬天就用暖氣，漸漸地變得懶惰，只懂在家耍廢，更被主人寵出怕熱的性格。

早前無雙在房間吹風扇，突然嫌它太高，吹不到躺在地上的自己，於是牠葉問上身，出手調整風扇高度，令它一秒倒下！媽媽在旁目擊一切，簡直崩潰，直呼「電扇因你變成了殘廢，你良心過得去嗎」？

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網民看到風扇的陣亡照後，紛紛笑指「狗狗表示：我是看電扇站著腳酸，我邀請它一起躺下」、「是電風扇先動手的」、「無怨無悔的電風扇快笑瘋」、「這個角度剛剛好」、「直接客製化，專屬電風扇了」、「跟我們家的一樣！家裏電扇被弄壞好多隻」、「風扇當時害怕極了」。

▼▼同場加映：台灣一名網民早前在社交網站的群組上分享了幾張照片，只見照片中的狗狗緊緊貼著哥哥，並用鄙視的眼神看著一旁的媽媽。無奈被瞪的媽媽表示，原來自己的地位真的如此低微，只是鏟屎而已。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，四年前的一個晚上，家中唐狗「麻糬」突然失常狂吠逾半小時，吵醒家人。媽媽多次阻止仍不果，故她打算帶麻糬出外走走。誰知她一打開門，竟然看到眼前嚇人一幕！▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：究竟媽媽看到什麼嚇人事情？▾▾▾】

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