唐狗被領養時患牛蜱熱瀕死媽唸經求保佑　逃過一劫變狗界古天樂

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-29 16:40

不論什麼品種的狗狗，牠們都有生存的權利，值得被愛。 台灣有網民早前在社交平台表示，大約三年前他的老闆領養了一隻唐狗「ZaZa」，那時牠身體很差，不停發燒及肚痾，體重不足三公斤。醫生說牠原來患有致命率極高的牛蜱熱，更指若再拖幾天，牠可能就返魂乏術，媽媽擔心到不停為牠唸經。三年過去，ZaZa現時體重超過20公斤，變成狗界古天樂，令人大跌眼鏡！

體重不足三公斤的ZaZa，生命一度危在旦夕。（受訪者提供）

網民何承恩一直有幫老闆照顧約三歲大的唐狗「ZaZa」。他接受《香港01》訪問時憶述，老闆當初在領養攤位，看到ZaZa的兄弟姐妹都被領養，只剩下牠一隻很孤單，詢問大家的意見後，就決定領養既可愛，又喜歡撒嬌的ZaZa。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起初領養ZaZa回來時，牠體溫已經偏高，又常常流鼻涕及肚痾，醫生判斷是感冒。但狗狗病情持續，他們再帶牠到大型醫院診治，醫生經血液檢查，才知道牠有牛蜱熱，並出現貧血，要即時入院。「如果再拖幾天，可能ZaZa就撐不住了，因此住在醫院觀察很多天。」

當時老闆日夜唸心經，希望神明可以保佑ZaZa能夠跨過這個難關。相隔3年，ZaZa現時體重高達20公斤，蛻變成為一隻超帥氣唐狗，再不是當初不足3公斤的豆釘狗！

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何承恩回想，照顧ZaZa時有很多有趣的回憶，那時三個月大的ZaZa有次暫住他的家，他想放點讓狗狗感到抒情的音樂，結果ZaZa就睡翻了，怎麼搖都不醒，「我當時真的快嚇死了，還好最後還是有醒來，如果沒醒來我看就要遞辭職信了。」

網民看到ZaZa的故事後，紛紛感動指：「很棒的公司，幸運的員工」、「只要是有人疼的毛孩，就是不一樣」、「從牠的眼神裡可以看出牠過得很幸福」、「怎麼有這麼棒的辦公室，竟然有狗狗陪上班，而且大家看起來都超有愛」、「面試時很重要的問題：你怕狗嗎? 你愛狗嗎？哈哈哈」、「虎斑狗是個性溫馴，又顧家的好夥伴」、「還好有醒來......」

▼▼同場加映：台灣有狗主7年前在收容所領養一隻唐狗「布丁」，那時牠全身屎尿，患有嚴重皮膚病。剛巧收容所正舉辦領養送成犬頸圈活動，媽媽詢問義工詳情，卻被對方冷嘲布丁養不大。媽媽聽到後很心酸，但卻沒有反駁。之後她一直默默悉心照顧布丁，7年後牠已經成為一隻超帥氣狗狗，令人全跌眼鏡！▼▼

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點擊連結看全文：唐狗｜領養送成犬頸圈 義工卻嘲汪養不大 7年後旁人全跌破眼鏡

▼▼同場加映：俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。▼▼

▾▾▾Akela的體型越來越龐大，點撃圖片看逐漸揭開牠的身世之謎！▾▾▾

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