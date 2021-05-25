上水｜唐狗心衰竭主人不救還挖洞埋葬　毛守救狗聽到最惡毒詛咒

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-25 08:00

唐狗對主人的忠心是無容置疑，但相反並不是每一個主人都會善待牠們。 早前本地動保組織「毛守救援」（下稱：毛守）接到市民求助，指在上水丙崗村，有一隻11歲的唐狗「唐唐」，連日來不吃不喝，身體軟弱無力，睪丸更異常腫大，惟狗主卻沒有帶唐唐看獸醫，反而在農田挖洞，準備埋葬狗狗，毛守趕到現場救狗時，居然聽到最滅絕人性的說話。

11歲的唐唐從來沒有被主人善待。（Facebook＠毛守救援）

毛守救援創辦人Kent接受《香港01》訪問時表示，唐唐平時為一位六旬老伯守田，惟多年來主人都無好好善待牠，只利用牠來看田，牠甚至兩餐也不繼：「街坊看不過眼，會餵牠吃雞肉及飲水，慢慢飼養唐唐便變成街坊的責任。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

上星期唐唐沒有精神及食慾，睪丸更異常腫大，後來唐唐開始氣促、狂飲水、不能站立，街坊懷疑牠中暑。毛守趕到後，發現唐唐身旁有一個洞，原來老伯一直都無帶唐唐看獸醫，反而為牠準備後事，在田地挖洞，待唐唐死後將牠埋葬。

「老伯無寵物善終嘅概念，我知道好多種田嘅人，會將佢哋嘅貓狗屍體埋葬，做埋肥料唔好晒。」Kent當日趕到現場後，更聽到最泯滅人性的說話……

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Kent指唐唐有嚴重心衰竭及腹水，醫生估計牠最多只有幾個月至半年命：「若我們沒有接走唐唐，牠一定會死，現時老伯樂得清閒。流浪狗其實唔係好慘，如果狗狗跟著一個不負責任、只懂利用牠們的主人，反而最慘。」

毛守指現時唐唐已改名為「堂堂」，希望牠堂堂正正當個被愛的孩子，當個毛守寶寶，「只要你願意，你的餘生我們就守護在你身旁！」

▼▼▼▼▼同場加映：毛守救過的流浪動物故事！▼▼▼▼▼

早前毛守接到市民求助，指在葵涌發現一隻五個月大的流浪唐狗「小葵」，牠被狗帶箍胸，身體屈曲，全身滿佈血肉模糊的胸帶勒痕，並發出嚴重惡臭，遭途人白眼。毛守花兩日時間救起小葵，之後見到眼前揪心一幕，非常傷感。

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早前毛守接到市民求助，指在金山郊野公園發現一隻流浪唐狗「金山」誤中捕獸器，情況嚴重。毛守接報到場，但毫無發現，之後連續多日不定時上山尋找，最後終於花了49日，才成功救起狗狗。流浪狗誤中捕獸器事件屢見不鮮，背後原來藏著超殘酷真相！

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日前毛守接到屯門龍鼓灘的村民求助，指海邊出現一隻嚇人石化狗，需要毛守到場救狗。唐狗「猜猜」有嚴重皮膚病，需要住院，牠獲治療後，病情終於有改善，毛髮漸現，變回一隻超美狗狗！

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