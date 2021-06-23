16歲柴犬患失智症　雙腳退化無法走路　媽苦心讓牠再嘗散步滋味

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-23 08:00

面對愛寵身體日漸老化，主人必定心如刀割，只希望盡力減輕牠們的負擔。 「只要你還肯努力，我們絕對不放棄你。」台灣狗主早前在社交平台感動寫道，家中16歲柴犬「小Bo」患有失智，時常突然轉圈及失禁，之後雙腳退化更令牠無力行走。不論藥物還是物理治療都對小Bo無效，媽媽決定停藥，並希望在小Bo臨終前，再嘗散步滋味。

即使小Bo身患多病，仍然堅持面帶笑容，不想主人擔心。（Facebook@楊瑪麗）

狗主楊瑪麗接受《香港01》訪問時表示，15年前在醫院見到被遺棄的小Bo，當時牠很激動的一直撲向她，楊瑪麗對牠說：「如果你想跟我回家，就乖乖坐下。」之後小Bo果真坐下，媽媽決定要領養牠，就這樣展開了彼此的緣份。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小Bo一直是健康寶寶，但牠15歲時，開始出現失智反應，「半夜會突然起來轉圈圈，偶爾會隨性尿尿，比起失智前愛乾淨的行為，我不得不承認兒子真的老了。」

「老犬的退化速度很快，後期的日子為了好好照顧牠，我們幾乎不曾一覺睡到天亮。」後來小Bo後腳急速退化，無力行走，常常倒下，牠開始顯得無助害怕，但仍很努力面帶笑容，不想媽媽擔心，疼愛小Bo的媽媽決定要讓愛犬再嘗散步滋味。

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一直努力對抗病魔的小Bo，最終上月在媽媽懷中離世，楊瑪麗很感謝小Bo來到自己的生命中：「一家三口在一起的感覺真的很好，謝謝牠帶給我們這麼多美好的回憶，一起走過的路，我們永遠不會忘記，祝福小Bo旅途順利，我們永遠愛牠。」

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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▼▼同場加映：在台灣基隆，網民李宜庭早前在社交平台上，分享了她與柴犬之間的約定。她指在懷孕2個月時，柴犬因意外去了彩虹橋，當時極之傷心。隨後她便在夢到與愛犬相遇，並在夢裏與柴犬做了約定，要用「圓圓符號」做記認。▼▼

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