三隻唐貓在沙發上爽歎午睡　可愛生物硬擠到身上　全部喵即醒來

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-03 08:02

台灣中壢飼主連梅毛日前分享一張逗趣照片，只見橘貓「花祺」、「花茶」和虎斑貓「花將」肩並肩靠在一起睡覺，而小貓「糖糖」則是硬是要睡在牠們身上。等哥哥姐姐醒來之後，瞬間滿頭問號地同步回頭看，彷彿在想著，「是誰在上面啊？」畫面逗趣又可愛。

▼糖糖和十多隻貓咪的相處可愛照（點擊下圖看清！👇👇👇）

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連梅毛接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，糖糖已經3歲大，這張照片是小時候拍下的，「當天午睡的時候，哥哥姐姐們一覺醒來就發現糖糖怎麼擠上面，後來糖糖也醒過來，但還是硬要繼續趴在上面，根本不想下來。」

連梅毛家中一共飼養了13隻貓咪，糖糖有11個哥哥姐姐，還有1個年紀比較小的弟弟。媽媽笑說，糖糖個性調皮又黏人，從小就可以和大家和平相處，也很得哥哥姐姐們疼愛，「牠平時最黏我，所以常常被人家說我偏心只愛糖糖。」

飼主經常在Facebook粉專「玉米公主妮妮」分享毛孩們的生活日常，這組照片也上傳至貓咪社團，不少網友看了紛紛留言笑說，「太可愛惹！」、「就是要擠一起，睡香香哦」、「可愛耶，擠一下啦哈哈」、「我家的從來沒有一起睡過，每天只會打架」、「好多"條"貓貓」、「喵哥喵姐瞬間醒來，小喵表示：舒服～」、「我看了都好想擠在一起睡了」。

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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