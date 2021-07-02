4隻哥基犬小狗相繼夭折　狗媽傷心絕食多日　送別還做出人性舉動

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-02 13:35

母愛不分物種，萬物皆有靈性。 這個催淚的母愛故事，來自重慶的巫女士所分享。她家中養了一對哥基犬，早前誕下了4隻小狗。可惜很不幸地，小狗們相繼離世，這令狗媽媽相當傷心難過，更連續一星期不肯吃東西。狗媽媽在送別小狗時更做出人性舉動，令人看到很感到心酸。

狗媽因喪子之痛，顯得很失落，甚至不肯吃東西。（示意圖）

這段關於母狗喪子後絕食的影片，由微博裏的沸點視頻所分享。早前，來自重慶的巫女士，家中哥基犬誕下了4隻小狗。只是不久後，牠們身體上陸續出現問題，其中一隻更因被狗媽媽不小心咬傷導致腦部受損死亡。其他小狗，也因嗆到奶、眼睛發炎等症狀，相繼夭折。

狗媽因孩子的離去，感到傷心難過甚至拒絕吃東西。而牠在送別當天似乎沒法接受，失去兒子的傷痛，竟作出了一個人性舉動，令網民眼眶都濕了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗媽媽、爸爸做了什麼，令網民都動容了▾▾▾

+ 18 + 18 + 18

網民看到狗媽與狗爸的舉動後，眼眶都濕了。「真是心疼，就跟自己的孩子一樣」、「萬物皆有靈，希望世界上每個小動物都能被溫柔以待」、「狗狗們真的很有靈性」、「可憐天下父母心，小狗狗下輩子見」、「一次送走4個寶寶，怎麼會不難過呢」、「飼主還是節育吧！別再讓悲劇發生」、「狗媽媽也是蠻可憐的」。

▼▼同場加映：這個令人動容的畫面，來自安徽宿州。早前，秦先生所養的金毛尋回犬懷孕了，但在生產時卻難產。3隻小金未能感受母愛，就離媽媽而去。秦先生將3隻去了天國的狗B埋在院子裏。不料金毛媽媽沒法接受這現實，牠更做了一個令人心酸的舉動。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟金毛媽做了什麼行為，令網民感動得都眼眶濕了】

+ 2 + 2 + 2

點擊連結看全文：金毛尋回犬︱狗媽媽難產不肯接受現實 網民看到超虐心這幕淚崩

▼▼同場加映：近日一段母狗餵奶影片，令網民再次感受到母愛的偉大。影片來自河北保定，網民趙先生指，早前因意外，家中的金毛尋回犬遭自己的車撞致重傷，但母狗垂死前，仍堅持要回家，並做了一件催淚的事。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟金毛媽做了什麼事，令網民們都被感動】

+ 9 + 9 + 9

點擊連結看全文：金毛尋回媽媽遇車禍 去彩虹橋前拖身驅回家 偉大原因令網民爆哭