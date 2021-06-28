金毛尋回犬｜狗狗坐上車以為去散步露燦笑　爸告知殘酷真相秒變臉

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-28 15:49

或許，每隻狗狗都很期待能出去散步的時間，但這次小金要失望了。 這個令狗狗感到失望的故事，來自台灣苗栗縣的網民所分享。爸爸指平日金毛尋回犬柚子就很喜歡去散步，每次讓牠上車，牠便知道可以去玩了。但這天，其實只是因為停電了，擔心待在家中太熱柚子受不了，於是才讓牠到車子上涼冷氣。當柚子知道不是去散步時，竟一秒變臉。

這隻會錯意小金，來自台灣苗栗縣。這天由於家中停電，爸爸擔心小金柚子待在悶熱的房子裏會不適，所以特意帶牠到車子裏涼冷氣。

沒料到柚子以為可以去散步，還露出極開心的笑容。但當爸爸遲遲沒有開動車子時，柚子似乎明白到，這次去散步的願望恐怕要落空了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟柚子有多失望呢？看到牠的反應便可感受到！

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這天小金柚子的情緒，實在有如在玩過山車般，起初以為是去散步表現極開心，但不久後知道只是誤會一場，即時露出沮喪的樣子。幸好，最後爸爸還是帶牠去玩了一會兒，總算有個開心結局。

網民看到柚子垂頭喪氣的樣子後，都表示感到牠的哀傷，「能出家門就是開心」、「這心情的轉折，完全在臉上表情看到」、「柚子已準備好了，爸爸呢？」、「狗生每天所期待的事，滿足牠吧！」

▼▼同場加映：美國維珍尼亞州，有一隻小金Harley，早前與主人Ralph Dorn到湖邊散步。但牠突然跳湖裏，並救起了一隻毛孩回岸。事件分享到社交平台後，獲大批網民激讚，認為牠實在很有愛心。▼▼

點擊圖片放大看，究竟小金Harley在湖裏救起了什麼生物？接下來還有什麼故事呢？

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點擊連結看全文：金毛尋回犬｜以為小金衝進湖裏叼木棍 游回岸才知牠救起落難毛孩

▼▼同場加映：這個有趣的狗狗救毛孩故事，來自美國麻省。一隻2歲大的金毛尋回犬Wally，早前隨爸媽到附近的小島游水。Wally是隻愛玩水的狗狗，每次跳進水裏，都不想回到岸上。這天，Wally落水不久後便游回岸，而且背上多了一根大木棍。起初，媽媽Lauren Lynde還沒太注意，但狗狗游近時，她才發現這不是木棍這麼簡單！▼▼

點擊圖片放大看，究竟Wally背了什麼東西回來，令Lauren與丈夫都感到驚奇！

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