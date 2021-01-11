唐貓｜腦退化獨居婆婆入院兩周　只記得「貓仔」兩字揭暖心回憶

即使主人記憶盡失，忘了自己，也不會忘記毛孩。 日前本地動保組織「毛守救援」（下稱：毛守）接到護理病院的護士求助，指最近有位患腦退化症的獨居婆婆入院，護士多次詢問婆婆有沒有重要事情或物件需要處理時，婆婆原本一直搖頭，後來她突然如夢初醒，捉緊護士雙手說「貓仔啊！貓仔啊！」，終於揭發背後的暖心回憶。

護士指最近有位患腦退化症的獨居婆婆入院，令她要向毛守求助。（示意圖＠資料圖片：吳鍾坤攝）

毛守救援創辦人Kent接受《香港01》訪問時表示，護理病院的護士在去年除夕下午向他求助，指一名無依無靠的獨居婆婆，因患有嚴重腦退化症，記憶及日常認知都有一定障礙，生活開始難以自理，需要永久住院。婆婆平時很少與街坊接觸，她亦沒有親友，每天都是自己外出買菜煮飯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

入院期間，護士多次問婆婆家中有否重要事情或物件需要處理，失去記憶的婆婆本來一直搖頭。惟婆婆有時會突然向護士提及「貓貓」、「食嘢」等詞語，但因婆婆說話不清，「講嘢無頭無尾，唔係完整句子」，護士都不以明白。

後來護士再三詢問，才得知原來婆婆並不是獨居家中......

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Kent表示，兩隻唐貓沒有不安，亦算親人，可以給人摸：「婆婆非常愛惜貓咪，是有責任感的主人，貓貓是老貓，應該都有11至12歲，兩隻貓貓相處融洽。」牠們現時已被好心人一對領養，有好的歸宿，可以繼續「食玩瞓」，完成婆婆最大的心願。

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