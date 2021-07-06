撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-06 17:57

新手媽媽真的不容易，有能力的就盡力幫幫忙吧！ 這個令人意想不到貓狗故事，來自台灣網民Yun Jung Chung所分享。她指家中有隻母貓剛產下兩隻小貓，但牠卻一直將小寶寶叼到小金秘魯的背上，然後施施然離開。這行為令網民感到很驚訝，「難道牠是找免費保母？」

（受訪者提供）

媽媽Yun Jung Chung在接受《香港01》訪問時表示，家裏1歲大的貓咪「BB」，剛生下了兩個小寶寶。但這位貓媽似乎不想照顧小孩，常常叼小孩到金毛尋回犬「秘魯」身上，然後施施然離開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

每當貓咪寶寶在秘魯身上休息玩耍時，牠都不會亂動，充份表現出牠的大愛，是個稱職的保母狗狗。不過這件事看來不是你情我願，祕魯每次被迫充當免費保母，都會露出超哀怨神情，彷彿在說：「救命呀。」

點擊圖片放大看：究竟貓咪BB將寶寶們放到金毛哥哥背上後，小金有什麼反應呢？

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網民看到這隻充滿大愛的金毛時，都紛紛留言讚揚牠是稱職保母，要媽媽多給牠肉肉作獎勵！「請支援收嬰」、「幫我顧一下，老娘好累」、「故意帶去沾染一下狗狗的氣味，然後教小孩說：以後有什麼問題，找狗狗就對了！貓媽媽從此一勞永逸」、「就類似小時候爸媽跟你說，你再不乖我帶你去警察局的概念」、「貓媽媽說：同居的，不用顧一下嗎？」、「有事找狗爸！沒事找貓媽！懂了嗎？貓崽」。

▼▼同場加映：生活在台中的狗主媽媽，最近在社交平台上，便分享了金毛尋回犬「貝果」，在雨中散步去廁所的事件。雖然下着暴雨，但貝果仍堅持要外出，媽媽實在拗不過牠，只好全副武裝出門。沒想到貝果看到泥坑，便秒暴衝出去。結果，媽要把一隻泥漿河馬拖回家，還得替牠來個全身清潔！▼▼

▼▼點擊圖片放大看，究竟金毛貝果變成泥漿河馬的樣子是怎樣？不過牠笑得這麼開心，誰會忍心責怪牠呢！▼▼

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點擊連結看全文：金毛尋回犬下雨天見泥氹秒暴衝 變泥漿河馬還燦笑等待媽嘉許

▼▼同場加映：大多飼主未必能每分每秒陪在狗狗身邊，這時牠們就只好靠家中的玩具解悶。台灣一頭金毛尋回犬自小就有一隻狗狗毛公仔作伴，牠小時候體型比公仔還嬌小，但在不足半年後，牠竟然大幅反超前，體型驟變毛公仔的5倍。▼▼

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