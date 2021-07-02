唐貓24小時照顧嫩B被網民大讚　媽下秒踢爆自私喵背後邪惡陰謀

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-07-02 08:05

「養貓千日，用在這時！」台灣有貓主在社交平台表示，家中黑貓「俏俏」早前擔起貓保姆的角色，幫她照顧剛出生的女兒。俏俏全天候在小奴才旁邊陪睡，更當她的枕頭！溫馨照片令網民無不羨慕，誰知原來俏俏暖心舉動，背後埋藏一個邪惡大陰謀！

俏俏經常擔起貓保姆的角色。（受訪者提供）

貓主劉晴晴接受《香港01》訪問時表示，俏俏大約3歲，牠與一般黑貓高傲的性格不同，牠異常親人，超愛撒嬌，「當初我們家有三隻貓，但我非常想領養黏人的那種貓，而且希望是黑貓。」之後媽媽有緣遇到俏俏，就馬上跟義工領養牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

俏俏除了愛撒嬌之外，原來亦非常盡責。媽媽早前誕下了小女兒，想不到俏俏會日夜守在妹妹旁邊，更化身枕伴，有時還會幫她舔毛！「孩子躺哪裡，牠就會跟去躺，有時候趴在小孩的身邊，或是走過去都會小心，不會踩到孩子。」

俏俏的窩心行為，令網民非常感動，但原來牠是一個戲精，牠會做貓保姆，完全是有目的！

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即使俏俏背後另有陰謀，但媽媽仍覺得牠非常可愛，一般貓咪不太親近小孩，「但我大女兒現在一歲半，喊俏俏時，牠會過來給她摸或親親。」她認為將小孩跟貓放在一起，有助寶寶建立良好的免疫系統，可以身體健康，亦能從小教育孩子愛護小動物。

▼▼同場加映：這隻來自台灣台南的唐狗老皮，這天竟然在看顧小妹妹喝奶時，因太累不慎入睡。媽媽回到房間看到這一幕，不但沒有怪狗狗失職，反而用方留住了這美妙的一刻。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟老皮為何沒盡保母職責哄妹妹飲奶呢？媽媽解釋了背後原因】

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▼▼同場加映：台灣有貓主分享早前有日他做完運動回家後，全身累癱，直接在床上睡著。睡到半醒時，他突然感到下半身有一股重量感，而且暖暖的，以為發了個春夢。主人張開眼赫然發現，唐貓「虎妹」睡在自己的胯下，並緊抱他的JJ，令他完全不敢移動，最後結局更令網民笑瘋！▼▼

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