以為撿到皮包骨野狼　媽悉心照顧揭巨獸真身竟是...

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-07 13:54

毛孩流浪不是牠們的選擇，在能力許可下，請給予一點幫助。 這則救援故事，來自西班牙動物救援組織Galgos del Sol的義工所分享。他們在今年2月，收到有人求助，指有隻像是野狼的瘦弱毛孩在垃圾堆附近徘徊。義工到場後將毛孩救起，並給予關愛照顧。沒想到5個月後，這隻「野狼」完全脫胎換骨，真身更令義工們驚訝！

Teddy被救起時，瘦骨嶙峋，而且有嚴重皮膚問題。（Galgos del Sol）

西班牙動物救援組織Galgos del Sol，經常會在路上救起需要援助的流浪動物。這次，義工便分享了救起一隻名叫Teddy的毛孩經歷。

在2月份時，有路人致電求助，表示在垃圾堆附近看到一隻看似是狼，但卻非常瘦弱的毛孩。義工用簡單的陷阱將毛孩捕捉並救起，這時才發現這毛孩雙眼幾乎是看不到東西，而且毛髮嚴重脫落並發炎，明顯有營養不良情況。

幸好，經過義工的悉心照顧，Teddy慢慢回復健康，現在的牠已變陽光男孩，甚至跟牠的名字一樣，是隻常常帶着笑容的熊公仔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民看到Teddy在被救起後的改變，都感到義工們真的很努力，現在的Teddy變得很美很開心。在開放認養的帖文中，不少人都表示有意將Teddy帶回家。「我愛你Teddy」、「真是漂亮的男孩，快樂的小天使」、「這個變化實在是太大了，希望牠早一找到永遠的家」、「感謝義工們的努力」、「毛孩的變化，令人感動。」

▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台分享，8個月前在收容所領養一隻唐狗「Christmas」，回家當天牠上肚下瀉，確診腸病毒，情況嚴重，醫生建議媽媽將Christmas送回收容所，但她堅拒。最終狗狗成功抵抗病魔，現時已經成為一隻超美狗狗，令人全跌眼鏡！▼▼

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點擊連結看全文：唐狗患腸病毒瀕死 獸醫勸媽還收容所 8個月後變美女旁人跌眼鏡

▼▼同場加映：台灣有狗主7年前在收容所領養一隻唐狗「布丁」，那時牠全身屎尿，患有嚴重皮膚病。剛巧收容所正舉辦領養送成犬頸圈活動，媽媽詢問義工詳情，卻被對方冷嘲布丁養不大。媽媽聽到後很心酸，但卻沒有反駁。之後她一直默默悉心照顧布丁，7年後牠已經成為一隻超帥氣狗狗，令人全跌眼鏡！▼▼

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