流浪貓體重暴跌瀕死　暖男多次誘捕失敗　失蹤5日後重遇結局…

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-07-07 19:25

流浪動物的生命大部份都是短暫而悽慘。 台灣有網民在社交平台表示，一直有在工作的地方，餵養流浪貓，其中一隻唐貓「柑仔」最得他的歡心。半年前，柑仔體重突然暴跌，食慾不振，但網民多次誘捕牠都失敗。上星期柑仔失蹤5日，當他再次見到貓咪時，想不到結局會是這樣。

柑仔是流浪貓中的老大，有著一種傲視眾生的表情。（受訪者提供）

網民Pow Chen接受《香港01》訪問時表示，眾多流浪貓中，他最疼就是柑仔，已經餵了牠三年。柑仔是一隻不太親人，也不親貓的浪浪，每次遇到牠，Pow都會叫停牠等自己，趕快拿食物出來給牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Pow一直想幫柑仔絕育及送養，但多次都捉不到聰明的柑仔，「或許自由的生活才是柑仔想要的；或者牠沒機會可以嘗試這樣的生活；或許柑仔曾經被傷害過無法相信人。」半年前，柑仔突然變得消瘦，食慾不振，即使Pow買了不同品牌的罐頭，柑仔都不願進食。

上星期的下雨天，柑仔虛弱地出現在宿舍的窗台，但Pow仍捉不到牠，又怕牠會浪費太多體力逃跑，所以他選擇讓牠留在原地，並把外套放到旁邊的停車場，希望牠可以去那邊休息。那天之後，柑仔失蹤了5日，終於再次出現......

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟Pow重遇柑仔時，發生什麼事情？▾▾▾

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Pow希望人類可以多點愛心，讓流浪動物可以暫時躲避在自己的車子、屋簷、窗台等地方，「你不需要付出任何東西，只是把這個世界還給他們，這個世界真的不是只有人類。」

▼▼同場加映：5個月前，女子Nur Hamizah Had在家後院，遇到一隻瘦骨嶙峋的流浪貓。本來應該是雪白的貓咪，這時卻是髒兮兮的，而且毛髮脫落，有皮膚病問題。不過，在Nur的悉心照顧下，這貓咪已蛻變成美麗白雪公主了！▼▼

點擊圖片放大看，Meimei在主人細心的照顧下，牠變成怎樣呢？

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點擊連結看全文：皮包骨流浪貓主動到後院求媽包養 5個月後蛻變成「足料白水餃」

▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。不過牠好像不知道自己已經長大，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪8個月間的驚人轉變！▾▾▾

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