唐狗被歧視是雜種狗不配和秋田犬玩　爸一句神回應K.O.對方秒逃

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-07-07 15:27

不論什麼品種的狗，都值得被愛。 台灣有狗主日前在社交平台表示，家中狗狗「Muji」因為是唐狗，曾經多次遭路人歧視。有次爸爸帶愛犬散步時，遇到一位拖著秋田犬的狗主，對方一看到Muji，竟然指牠是雜種狗，不配和秋田犬玩。爸爸聽到後，即時一句神回應，K.O. 對方，挽回Muji的尊嚴！

Muji因是唐狗，自小就被人歧視。（受訪者提供）

狗主張九叔接受《香港01》訪問時表示，Muji三個月大時，就被爸爸撿回來。那時候Muji患有毛囊蟲，全身都幾乎沒有毛，時常被路人對著牠辱罵、指指點點，有路人更會說，不要帶皮膚病的狗外出，每次Muji被歧視後，都會表現得很難過，令爸爸很是痛心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

及後Muji皮膚病痊癒，毛色很漂亮，卻又因牠是唐狗，繼續被人歧視。有次爸爸帶Muji散步，被一位養秋田犬的主人指，「你們不要過來，我家的狗不跟雜種狗玩。」面對愛犬遭受侮辱，爸爸隨即一句霸氣回應，擊退對方！

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張九叔表示，每當Muji被路人投以厭棄的目光，牠都會表現得很難過，所以他決定要改變自己的心態跟外表，變得更強悍，不再理會歧視者的目光。同時他亦希望，大家可以更接納唐狗，牠們亦值得被愛。

▼▼同場加映：台灣網民邱婕妤指在半年多前，鄰居的狗狗旺福一直被虐打，到後來甚至將牠帶到20公里外遺棄！她將狗狗帶回家收養，並好好照顧。在半年後，鄰居家突然失火，這時旺福卻做了一個暖心舉動，令她更感受到沒有白養牠。▼▼

▼▼點擊圖片放大看，究竟旺福如何成為救命汪！▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，四年前的一個晚上，家中唐狗「麻糬」突然失常狂吠逾半小時，吵醒家人。媽媽多次阻止仍不果，因深怕狗狗的吠叫聲會影響家人進睡，故她打算帶麻糬出外走走， 順便上廁所。誰知她一打開門，竟然看到眼前嚇人一幕，畫面至今仍歷歷在目！▼▼

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