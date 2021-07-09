唐貓一腳K.O.大電視沒被責怪　慈母歸咎於這原因　還奉上肉泥壓驚

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-09 15:56

所謂慈母多敗兒，但對着貓咪，你再生氣也無補於是呀！ 這次闖禍的貓咪叫Volly，牠竟然將一台買回來不到一年的電視機推倒在地上。令全家人都大吃一驚，雖然有埋怨Volly幾句，但貓奴就是EQ高，很快就想到排遣負面情緒的方法，更即時拿出肉泥給貓咪壓驚！

Volly表示：電視累了要休息（受訪者提供）

當家中貓咪弄壞家中東西時，你是否會很生氣呢？台灣網民陳小姐，最近便分享了，貓咪Volly把一部買回家不到一年的大電視推倒在地上的相片。

陳小姐在接受《香港01》訪問時表示，當時家人聽到客廳傳來一聲巨響，於是第一時間走去了解情況。這時看到貓咪Volly站在倒地的75吋大電視旁，看來牠也有被巨響嚇到。雖然家人有點生氣，責罵了Volly近半小時。但很快地，高EQ的貓奴家人，已找到排遣氣憤負面情緒的方法，更即時為闖禍貓奉上肉泥，給主子壓壓驚！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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對於電視機被喵星人推倒在地上的事件，貓奴們都表示只能默默接受。除了把電視機固定好外，也有網民提供妙法，就是在電視機頂加建跳台，那麼貓咪便不會跳到電視機上了。

「您的EQ又上升到了一個新的境界」、「都是電視先動手的」、「人類已經無法阻止液晶電視的滅亡」、「主子被烹飪了嗎？」、「主子幫你做安全檢查，快謝主隆恩！」看來網民都是愛貓之人，除了逆來順受，還可怎樣？

▼▼同場加映：台北市一飼主早前在社交平台分享自己在家跳舞短片，畫面中自家虎斑貓「咪咪」似乎不服爸爸獨自跳舞，想上前與爸爸battle一下。但技不如人的牠開始暴走模式，氣急敗壞追著爸爸咬，逗趣的畫面分享出來笑翻無數人。▼▼

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▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。牠小時候特別喜歡跳到爸爸的肩膀上看風景，不過牠好像不知道自己已經長大成巨貓，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼

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