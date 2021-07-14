雪橇犬埋頭爸褲襠食香腸　18禁畫面被瘋傳　爸大喊冤枉：很羞恥

尷尬的畫面總會令人產生很多暇想。

日前在社交平台出現了一張18禁的照片，雪橇犬「二師兄」將頭埋在爸爸的褲襠，一臉陶醉。網民紛紛以為狗狗在享受主人的香腸之際，爸爸卻大喊冤枉，直指事件令他感到超羞恥！



二師兄在爸爸褲襠，不停聞嗅！（Facebook＠二師兄和他的軟爛狗生）

二師兄的爸爸接受《香港01》訪問時表示，他當初在犬舍買了牠回家。狗狗的性格非常貪玩，很愛向主人討吃。二師兄有著雪橇搗蛋、拆家的性格，最愛咬紙巾，常常將家中打造成一個雪地場景，令爸爸非常無奈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近二師兄竟然愛上一個令人感到害羞的習慣！有天爸爸坐在沙發上時，二師兄把頭埋在他的褲襠，並非常陶醉！此張18禁的畫面令網民熱烈討論，大家都以為狗狗在大快朵頤吃爸爸的香腸，他卻大喊冤枉！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟二師兄這個18禁舉動，為什麼會令爸爸大叫冤枉？▾▾▾



+ 31

網民看到二師兄的古怪行為後，紛紛表示「二師兄真的好可愛」、「牠真識歎」、「你壞壞」、「爸爸水洗都唔清！」、「爸爸也很享受嗎？」、「想不到狗狗最愛這種味」、「想當二師兄」、「熟悉的味道最對味？」、「不管怎樣的二師兄我都喜歡」、「二師兄：真香啊！」。

同場加映：其他動物的爆笑故事！



台灣有貓主分享早前有日他做完運動回家後，全身累癱，直接在床上睡著。睡到半醒時，他突然感到下半身有一股重量感，而且暖暖的，以為發了個春夢。主人張開眼赫然發現，唐貓「虎妹」睡在自己的胯下，並緊抱他的JJ，令他完全不敢移動，最後結局更令網民笑瘋！



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟主人最後結局如何?▾▾▾



+ 74

台灣有狗主表示，日前看到家中惡霸犬「Ella」一臉陶醉地啃咬一個棒狀玩具，之後狗狗更咬著玩具來迎接她和女兒。媽媽指玩具造型奇奇怪怪，女兒看到後連拿都不敢拿，原來這個玩具的真正用途令人意想不到！網民看到後，不禁笑指，怎麼越看越痛？



▾▾▾點擊圖片放大看，這個狼牙棒狀玩具的真實用法！▾▾▾

