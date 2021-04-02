見惡霸犬咬「陌生玩具」媽秒崩潰　棒棒糖真正用途意想不到

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-02 08:05

有時狗狗鍾情的玩具，是比較特別的。 台灣有狗主在社交平台表示，日前看到家中惡霸犬「Ella」一臉陶醉地啃咬一個棒狀玩具，之後狗狗更咬著玩具來迎接她和女兒。媽媽指玩具造型奇奇怪怪，女兒看到後連拿都不敢拿，原來這個玩具的真正用途令人意想不到！網民看到後，不禁笑指，怎麼越看越痛？

Ella最近鍾情咬這個狼牙棒狀的玩具。（Facebook@小豬妹Ella）

狗主Ella媽媽接受《香港01》訪問時表示，Ella現在1歲多，從小就是一隻走搞笑路線的惡霸犬，雖然樣子凶惡，但其實性格傻傻的，很是可愛。Ella非常親狗，平時在家會與狗弟弟「Ellen」黏在一起，閒時亦愛玩玩具，球球是牠的最愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前媽媽看到Ella在廳中，一臉享受地咬著一個玩具，它有著狼牙棒狀的造型，底座是一雙鞋子。Ella很愛這個玩具，常常咬著它到處跑，當見到媽媽及姐姐時，狗狗更會拿玩具到她們面前炫耀。

可是媽媽卻不懂得欣賞，覺得此玩具造型怪怪的，並難以接受狗狗如此熱情的態度，原來這個玩具的真正用途是令人意想不到！

▾▾▾點擊圖片放大看，這個狼牙棒狀玩具的真實用法！▾▾▾

+ 47 + 47 + 47

網民看到照片後，紛紛笑指「被爸爸帶壞惹，只差沒有上演活春宮」、「有癖好咩？」、「乍看還以為是『姊夫』（情趣用品）」、「是不是真的買錯啦？」、「怎麼越看越痛？」、「這隻大便臉也會玩玩具哦」、「你就不要沒穿褲子被牠看到，不然Ella到時分不清楚是不是玩具，把你咬下去」、「小孩子不懂事啦」。

同場加映：惡霸犬Ella一口咬爛姊姊剛寫好數學作業 老師知意外後反應意想不到

早前Ella竟然把姊姊已做好的作業簿咬得稀爛，姊姊看到這幕時急得快要哭出來，爸爸只好拍下兇手與作業簿的相片，希望老師體諒別作出懲罰。

【點擊圖片放大看，究竟老師會怎樣處理這宗狗狗咬爛作業簿事件】

+ 20 + 20 + 20

點擊看全文：惡霸犬一口咬爛姊姊剛寫好數學作業 老師知意外後反應意想不到

同場加映：惡霸犬狗B戴金鏈扮老大被網民取笑 長大後樣太凶沒人再敢開玩笑

台灣有狗主分享，家中惡霸犬「吳進寶」成長前後的對比照，可見小時候的進寶非常可愛，即使媽媽幫牠戴上金鏈扮惡霸，牠都完全沒有凶惡模樣。但長大後的進寶，開始演活了惡霸犬的角色，看起來很凶惡，終於令網民大跌眼鏡，再沒人夠膽取笑牠！

▾▾▾點擊圖片放大看，進寶現時的凶惡江湖老大樣！▾▾▾

+ 36 + 36 + 36

點擊看全文：惡霸犬狗B戴金鏈扮老大被網民取笑 長大後樣太凶沒人再敢開玩笑