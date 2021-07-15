百厭柴犬在門邊佈下「大便陷阱」　媽來不及清理　最終釀超臭悲劇

狗狗搗蛋起來，真的會令人崩潰。

台灣苗栗柴犬「窟馬」的媽媽，最近在柴犬的社交平台上，崩潰地分享家中7個月大柴犬窟馬暴力玩蘿蔔田玩具事件，並表示玩具最終「壽命只有5分鐘」。但除此以外，窟馬平日也做出不少令人哭笑不得的行為，例如在門邊佈下便便陷阱後逃去，結果釀成超臭悲劇。



窟馬：「媽媽，快點讚我叻！」（受訪者提供）

窟馬是隻貪玩又愛搗蛋的柴犬，現在才7個月大。不過在牠的成長過程中，已經做出了不少令媽媽感到崩潰的事。每次做壞事後，牠都害怕被媽媽責罵，會急急逃到沙發椅底。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

其中一次令媽媽印象很深的，就是牠在3個月大時，曾在門邊佈下便便陷阱，令全屋臭味遲遲沒有散去。媽媽除了默默地替牠善後外，只能無奈表示，誰叫牠是家中的「野蠻千金」。

▼▼點擊圖片放大看，究竟柴犬窟馬的便便陷阱，如何令全屋臭氣熏天呢？▼▼▼▼

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對於柴犬窟馬的惡作劇，網民們都表示很崩潰，但看在牠的高顏值上，紛紛表示可以原諒！對於踩到大便或是沾到尿尿，媽媽表示：「我家窟馬一臉踩到就踩到啊，大驚小怪」、「牠純粹就是自我放棄，第一次滑倒還生龍活虎到處滾」、「牠就是隻很隨便的孩」果然是一隻不拘小節的柴犬！

▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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▼▼同場加映：在台灣基隆，網民李宜庭早前在社交平台上，分享了她與柴犬之間的約定。她指在懷孕2個月時，柴犬因意外去了彩虹橋，當時極之傷心。隨後她便在夢到與愛犬相遇，並在夢裏與柴犬做了約定，要用「圓圓符號」做記認。▼▼



【點擊圖片放大看，為何媽媽看到寶寶身上的胎記，會激動得哭出來】



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