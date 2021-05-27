泰國橘貓大熱天時躺大鍋　肥嫩肚慘被「加料」　呆萌照狂吸粉絲

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-05-27 08:02

通常要看到貓咪翻肚肚很困難，因為這代表是喵星人對你極度信任和放鬆！而小編今天要來分享一隻特別喜歡露出肚子的「泰國橘貓」而且哪裡都能睡，可愛呆萌的模樣吸引了一大票粉絲，一起來看看吧~

只要地是平的，朕就可以躺

泰國有隻長相討喜的橘貓生性慵懶，最喜歡做的事情就是找舒服的地方睡覺，尤其是現在天氣正熱，本喵除了睡還不知道能做什麼！而這位泰國主人經營了一座果園，寬廣的土地和綠意盎然的樹木可說是橘貓的天堂，讓牠到哪裡都能席地而躺，有樹陰，躺！有草地，躺！主人的影子，躺！可愛又慵懶的萌樣融化了一大票網友的心~

按圖看清泰國橘貓可愛呆萌模樣，哪裡都能席地而躺？👇👇👇

天熱躺冰涼大鍋，被主人加料爆紅

而某天主人正奇怪這隻橘貓跑去哪裡乘涼的時候，意外發現牠竟然找到一個「自然降溫寶地」照片一po出立刻爆紅，吸引了超過萬人按讚，和七千多則留言！原來這個降溫寶地就是主人做菜的「大炒鍋」！只見橘貓大辣辣地露出肥肥肚躺在大鍋裡面，看起來相當舒服，而主人看到這逗趣的景象突發奇想決定幫牠「加料」撒上九層塔、香料、番茄、檸檬，香噴噴的「打拋喵飯」上桌囉！讓網友紛紛留言笑說「九層塔炒胖橘，好香」、「看起來超美味」。

按圖看清各式「加料菜餚」！👇👇👇

各式料理，都少不了朕參與

說到泰式料理，涼拌類也絕對不能少！除了最經典的「打拋喵飯」之外還有加了小青瓜的「涼拌喵喵」最後加上飯後甜點香甜多汁的「喵喵蓮霧」實在是太讓人食指大動啦！主人超富有創意的發想也讓網友們大買單，留言到「真的太可愛」、「好乖的貓咪」、「太萌啦」！

▼▼同場加映：在日本，貓奴公公養了6隻貓咪，牠們每天打鬧追逐，令整個了活力。公公也樂意配合牠們，不時在IG上分享爆笑的圖片與影片，目的只是希望讓更多的人，能感受到養喵星人的樂趣！▼▼

▼▼點擊圖片放大看，究竟肥橘貓Marco做了什麼行為，令牠被網民公認是出色的搞笑演員呢！▼▼

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