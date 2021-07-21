史納莎遇行雷例必躲衣櫃抓地板　這天隆隆巨響中熟睡背後極心酸

狗狗與人一樣，都會有變老的一天。

台灣有狗主表示，家中17歲的史納莎「毛毛」一向怕行雷及鞭炮聲，每次聽到巨響都會立即躲在衣櫃，一直抓地板，媽媽愛莫能助，只好在旁安慰。某天午後有一陣雷雨，毛毛竟然一反常態，呼呼熟睡，媽媽很是詫異，後來才發現當中的心酸原因。



毛毛自小就怕行雷。（受訪者提供）

毛毛主人Linda Tsou接受《香港01》訪問時表示，狗狗性格獨立，而且非常貼心，牠不太跟其牠狗玩，總是自己坐在家中樓下的椅子上，看著鄰居們的狗弟弟玩耍，如果有外來的狗，牠會即時跳下保護狗弟弟，很有大哥的風範。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但原來冷靜的毛毛都有驚青的一面，「牠很怕打雷跟放鞭炮，每年過年牠都躲在櫃子，爪子會一直抓地板，我很焦慮，可是也不知道該如何幫牠，只好不斷拍拍牠，也因此常常睡不好。」

在毛毛13歲的某日，天氣又不似預期，不停打雷，但奇怪的是，毛毛居然在隆隆巨響中，睡得呼呼叫，異常鎮定，媽媽當下才發現一個心酸的事實……

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年紀老邁的毛毛最終上月離世，媽媽心如刀割，「牠中風後一星期離開，這一生在我家吃好、用好，擁有我所有的愛。」毛毛一生沒有大病，走前也沒受苦，可以功德圓滿走完一生，也令媽媽倍感安慰。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼



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▼▼同場加映：早前美國一隻拉布拉多尋回犬Marley突然衝前把主人Alex Loredo-Carreno推開，原來一隻響尾蛇正準備對主人作出攻擊。牠擋在主人和響尾蛇之間，結果卻因此遭到咬傷，生命危在旦夕。▼▼



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