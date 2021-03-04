史納莎｜花$1500電染髮竟跟狗狗撞髮型　媽崩潰瞞丈夫：只花$200

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-04 11:54

與別人「撞衫」相信許多人都會試過，但如果與狗狗撞髮型，你又會有什麼反應？ 台灣有狗主在社交平台分享，早前新年期間想用新形象示人，特意到髮型屋花費大約1500港元電染髮，髮型師為她打造了今期最流行的捲髮造型，令她非常滿意。誰知她後來才發現自己的新髮型跟朋友的史納莎「撞髮型」，相似度高達100%，她哭笑不得，事件更令一眾網民笑瘋。

奧斯卡樣子可愛。（受訪者提供）

狗主卡媽接受《香港01》訪問時表示，家中養了一隻史納莎「奧斯卡」，現時7歲，當初牠出生40天左右，就被媽媽抱回來養：「牠跟我及老公同月同日出生，很有緣份。奧斯卡去年確診視網膜病變，現時已經失明，我們全家都做好家裡的防護措施，避免牠會撞倒受傷。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前卡媽趁新年想一改形象，專程到髮型屋打造新髮型：「我特意叮囑髮型師不要電得太老，他指今年流行這種捲度及霧面色系，我覺得很漂亮。」誰料卡媽後來獲朋友告知，她的$1500新髮型竟然與朋友家的史納莎「咘弟」一模一樣呢！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟卡媽的$1500新髮型如何與史納莎相似？▾▾▾

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卡媽表示，從來沒有想到電髮都會跟狗狗「撞頭」：「我本來還告訴老公新髮型只是花了大約200港元，怕被他知道我電得太貴呢！想不到事件最後會引起這麼多關注，他現在知道真相了。」

網民看到照片後紛紛笑指，「咘弟是天然的」、「看妳有多愛咘弟」、「小雪天生就是個捲啦」、「姨姨這個造型真的粉時尚又流行哦」、「這捲度我喜歡」、「我覺得很漂亮喔」、「原來卡媽拿咘弟的照片去燙頭毛哦」、「很好有點水準水啦」。

▾▾▾同場加映：其他狗狗的美容趣事！▾▾▾

在台灣，有爸爸帶着家中的狐狸犬到美容院修毛，沒料到回家後，媽媽幾乎認不出這是自己的狗狗。因為狗狗外觀和先前完全不同，就像一隻陌生唐狗般。但在呼喊牠的名字後，牠會回應，這應是自己的狗狗吧？

【點擊圖片放大看，狐狸犬去了美容院後，竟然會變成唐狗？】

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台灣有位飼主帶了家中的貴婦狗去剪毛，她隔一會兒去接狗狗時，忽然有隻陌生的史納莎跑過來撒嬌，她好奇那家的孩子那麼親人時，卻覺得牠好像有點......眼熟？原來眼前的史納莎就是她的孩子！

▾▾▾貴婦狗剪髮後意外變史納莎？點撃圖片放大：揭開牠變身前的樣子▾▾▾