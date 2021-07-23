貓媽見穀倉起火奮力衝火場救小貓　耳朵爪子被燒焦卻換來心痛結局

無論是人還是動物，作為母親最寶貴的東西都是孩子。

外國有一隻流浪貓媽媽和孩子住在一家穀倉內，穀倉的主人不時都會放置一些食物給牠們。早前，牠的孩子在穀倉吃東西時，竟不幸地遇上了大火。雖然媽媽立刻奮不顧身地衝進火場，希望營救出牠的孩子，然而結局卻令人心痛。



Minka是一位英勇的媽媽，雖然自己的身體多處燒傷，仍不懈地衝進火場希望救出孩子們。（ig＠furgetmenotyeg）

這隻名叫Minka的貓媽媽與自己的孩子們住在加拿大愛民頓的一個穀倉內，平常穀倉的主人都會放置食物給牠們吃。沒想到穀倉早前發生了一場大火，為了拯救當時還在倉內吃東西的孩子們，Minka不顧一切地一再衝進火焰裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然Minka的全身早已被大幅燒傷，耳朵和爪子更被燒焦，但牠依然強忍疼痛，希望救出所有的孩子。然而，結局卻令人心痛……

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看完Minka捨身救孩子的故事後，一眾網民紛紛留言道「Minka是一個英雄！」、「牠為了孩子願意付出一切，甚至是自己的生命！真的令人非常動容」、「這樣甜美又勇敢的媽媽，牠值得擁有更好！」、「暖心的故事，希望牠能盡快康復」、「Minka的故事讓我又哭又笑，我愛這樣的牠！」

▼▼同場加映：日本有貓主在社交平台表示，天氣寒冷時家中一隻唐貓時常將公仔叼到窗邊曬太陽，自己就會坐在旁邊看守它們，行為就像媽媽照顧孩子般，充滿母愛，但原來母愛爆棚的貓媽背後藏著一段悲傷往事。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主表示一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。他立刻把斑斑送到醫院搶救，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？▼▼



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