拉布拉多犬不捨公公離世守靈一星期　1278天做孝順舉動盼再重遇

狗狗是人類最忠心的朋友，牠們對主人的愛是毋庸置疑 。

台灣日前有狗主表示，家中18歲的拉布拉多「多多」一向與父親感情深厚，每天都陪他散步。三年半前父親離世後，多多情緒低落，食慾不振，不捨地守在公公的靈堂一星期，含淚告別。這幾年來的每一天，牠都會在家中做出孝順舉動，希望能再遇見公公。



深愛的公公離世，多多守靈一星期，含淚告別。（受訪者提供）

狗主何秀菁接受《香港01》訪問時表示，小時候的多多好動愛玩，很是頑皮，那時曾懷疑過是否養了一隻猴子。當多多步入中年後，就變得很穩重，對人和其他動物都非常友善，尤其當有朋友到訪時，牠都會招呼客人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

乖巧的多多每天都會陪公公在院子吃早餐及看報紙，並會靠在公公的椅子旁邊，靜靜陪伴。傍晚時就會陪他及婆婆散步，人狗之間的感情密不可分。三年多前公公生病離世，多多為他守靈一星期，直至送走阿公為止，爭取相處的一分一秒。

多多似乎知道公公不會再回來，情緒顯得低落，食慾不振，每天更不停重複做出一些孝順舉動，希望可以再次重遇阿公。

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何秀菁指，18年來多多帶給了一家人，很多歡樂的時光，也陪她走過陰霾，「不管日子過得怎麼樣，牠一直都在，感謝多多這一生給我滿滿的愛！我希望在牠狗生的最後，陪牠走過每一個美好的日子，這就是家人之愛的真諦吧！」

▼▼同場加映：早前美國一隻拉布拉多尋回犬Marley突然衝前把主人Alex Loredo-Carreno推開，原來一隻響尾蛇正準備對主人作出攻擊。牠擋在主人和響尾蛇之間，結果卻因此遭到咬傷，生命危在旦夕。▼▼



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▼▼同場加映：早前，土耳其有位狗主突然感到身體不適，幸好及時被救護車送到醫院。眼見爸突然不適被送走，他飼養的狗狗感到非常擔心，於是一直追著救護車，追到醫院門外。從那天開始，牠就一復一日做出超窩心的行為，直至爸平安回家。▼▼



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