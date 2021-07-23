母親確診新冠肺炎離世　23歲貓下落不明　女兒夢到另類訊息終團聚

COVID-19疫情期間，台灣新北市政府動保處至今協助確診者安置相關案件1,021件，安置過程中發生不少飼主與寵物心靈相通故事。新北市新莊區一間寵物旅館與動保處合作，協助安置確診者飼養的23歲寵物貓「咪咪」，由於照顧過程中一直聯繫不到飼主，結果再次聯繫上時，意外得知飼主已過世。動保處表示，女兒是透過「母親託夢」，來順利找到這間防疫旅館。



動保處表示，飼主因確診、突然住在醫院隔離，得知家中有隻23歲愛貓咪咪無人照顧，趕緊做安排安置寵物。照顧咪咪的寵物旅館業者鄭老闆表示，23歲咪咪在貓界已是非常高齡，鮮少有這麼長壽，是貓瑞等級，接獲這個案時，也特別謹慎深怕有疏忽，咪咪在旅館時，食慾一直很不好，吃得很少、精神狀況也很差，很擔心咪咪狀況，深怕有閃失，因此隨時和動保處聯繫期間，卻也一直聯繫不上飼主，直到飼主女兒主動聯繫動保處，才得知咪咪主人因病況嚴重已經過世。

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飼主女兒表示，母親生前最寵愛咪咪將牠照顧得很好，由於事發突然不知道咪咪被安置在哪裡，一直很納悶咪咪怎不見了，直到母親託夢告知咪咪已被安置，她隔天致電動保處，才得知咪咪在寵物旅館。旅館業者鄭老闆向飼主女兒說，咪咪進入旅館後食慾精神一直都不好。飼主女兒聽完，請店家跟咪咪說，「大姐姐要來接你回家囉！要乖乖吃飯喔！」只見咪咪似乎聽得懂，也感受即將可回家，開始恢復正常食量、精神也很不錯，吃飽會四處走動活動一下。為確保寵物狀況，動保處獸醫師隨時以視訊或現場檢診方式確認健康狀況，確保咪咪健康無虞，順利交還給親屬。

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發生如此奇妙的事情，動保處與寵物旅館的業者感到不可思議，也慶幸連絡上飼主的女兒，咪咪終於可以回到家人身邊。動保處呼籲，倘若飼主確診隔離治療，家中毛寶貝如能由親友照料較佳，熟悉的親友照顧能避免毛寶貝到新環境產生焦慮及緊迫，影響毛寶貝健康。

台灣新北市動保處持續協助確診者共居寵物安置，提供接送共居寵物服務，全程穿著防護裝備、籠舍及環境皆使用霧化消毒機徹底消毒。動保處提醒，飼主應落實手部衛生、佩戴口罩等個人防護措施，碰觸寵物前後應洗手，寵物外出返家也應清潔腳部或洗澡，避免病原帶回家，做好防疫措施，共同保護家人與毛寶貝。

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