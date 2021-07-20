周國賢（Endy）憑電影《一秒拳王》奪得香港電影導演會年度頒獎典禮的「最佳男主角」，該片好評如潮，被封為今年最熱血港產片，更收1600萬港元票房。但原來Endy拍攝電影前，不慎扭傷盆骨及背肩，及後髖關節及膝頭亦嚴重受損，要離港休息，並進行手術。

回港後，Endy指難以適應香港急速的生活節奏，情緒不太穩定，最終靠唐貓「吉吉」重過生活。



周國賢拍攝《一秒拳王》，令他傷痕累累，最終憑電影首度獲封影帝。（Instagram@koholaendy）

歌手出身的周國賢，其實也參與過不少幕前演出，但拍攝《一秒拳王》才讓他知道拍戲真的會拍到受傷：「其實我沒有想太多，可能拍攝前我又沒有太錫身，訓練時已有點亂來，也沒有好好保護自己，弄得開鏡前已傷到髖關節（hip joint）位，所以其實我是負傷拍攝整套電影。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

周國賢於2019年拍完《一秒拳王》後，因腳傷及心靈問題決定放假休養，與家人離港，期間參與靈修課程，之後再飛到日本，接受膝頭手術。

曾患過情緒病的周國賢，相隔一年回港，坦言難以重新適應香港的節奏、人及事物，情緒一度不太穩定。在機緣巧合之下，Endy領養了一隻唐貓「吉吉」，陪自己重新探索生活。

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周國賢以前曾經養過一隻金毛尋回犬，但他指狗狗是爸媽養，自己只是「搭單」愛錫牠。是次領養吉吉，他覺得是上天的安排，當他鬧情緒，吉吉會默默地陪伴他，令Endy非常感動。

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。



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