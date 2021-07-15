貓健康｜貓水分攝取不足炎夏隨時中暑　5個方法令牠愛上喝水

水分對貓咪非常重要，如果攝取量不足很容易罹患膀胱炎、泌尿道結石、慢性腎功能衰竭等疾病；但是由於貓咪原本是棲息在沙漠的動物，不用喝太多水也可以生存，因此演化下來貓咪也不太會積極攝取水分。
文：凱倫兒／滔客
然而，醫學上建議一隻貓一天喝水量必須達40-60毫升/公斤，假設你的貓3公斤一天至少要攝取120毫升的水；在夏天更是需要較多的水分以避免中暑，對於原來就不愛喝水的貓又要增加牠的攝取量，以下辦法可以試試看：
▼5方法吸引喵星人喝水（按圖了解👇👇👇）
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平常一定要多觀察主子喝水情況，千萬別到了發現尿量變少、尿尿時會不停的叫、血尿‧‧‧等，才驚覺是水分攝取不夠，這時就只能立刻送醫治療了。
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