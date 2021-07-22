膽小流浪橘貓常躲車底　媽帶回家收養　入屋半天就不演性格大反轉

與貓咪結下的緣，是一件很奇妙的事。

生活在台灣苗栗縣的蕭瑜馨，最近分享了她收養流浪橘貓的故事。她表示早在2個月前，就留意到這流浪橘貓常出現在店舖附近，而且牠非常怕生時常躲在車底，於是決心誘捕並給牠一個永遠的家。沒想到貓咪進門後，完全顛覆她對貓咪的印象！難道是中了詐騙集團的局嗎？



就是這隻流浪橘貓，每天都定時在店舖門外出現，令蕭小姐想收養牠。（受訪者提供）

台灣苗栗縣網民蕭瑜馨，最近在社交群組裏，分享了剛把一隻流浪橘貓帶回家的經歷。她表示，這橘貓在2個月前，便常常在她店舖門外出現。由於牠很怕人，因此要接觸牠的話，只能循序漸進。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

蕭小姐在接受《香港01》訪問時表示，經過一段時間的努力，這橘貓漸漸放下戒心。更每天定時到店裏報到，在吃飽後也不馬上離開，而是繼續在店外玩耍。牠不時躲到車底下休息，蕭小姐見與牠很有緣份，又擔心牠在街上遇酊意外，於是決定要給牠一個永遠的家。

不過，橘貓入屋不到半天，就決定不再演下去，態度有超大轉變，連媽媽都不禁在想：牠是詐騙集團成員嗎？

▼▼點擊圖片放大看，流浪橘貓回家後，到底有什麼轉變呢？▼▼

+ 43

網民對於蕭小姐能與小貓結緣大表羨慕，「牠一回家就好放鬆喔！你們真的有緣喔！」、「好了，這是牠的家了，換你去浪浪了」、「恭喜成為貓奴」、「請問，能分享成功將浪浪帶回家的方法步驟嗎？」、「是朕選妳的，不是妳帶我回來唷！要好好說話！」、「感覺很自在，看來是天使貓呢！」、「十隻橘貓九隻胖一隻特胖，提醒要控制一下才不會有慢性病！」

▼▼同場加映：在公公婆婆的眼中，永遠也會擔心孫子們吃不飽，穿不暖，有時不知不覺會過分寵溺。一頭虎斑貓被送到婆婆家暫住兩個月，體重急增兩公斤，身材大走樣，連其飼主也被嚇呆。▼▼



【▾▾▾點擊圖片放大看：米忽驚人的前後對比吧！▾▾▾】



+ 11

點擊連結看全文：虎斑貓難抵婆婆溺愛 暴食下Model身形漲爆 V臉驚變胖妹Pizza臉

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，一年前她在家門口撿到一隻流浪玳瑁幼貓「撿撿」，那時牠雙目失明，身體非常虛弱，獸醫更指牠差一點就要見閻羅王。誰知一年過去，撿撿現時已暴重至5公斤，充氣身型更反超家中的貓姐姐！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，撿撿現時的充氣身型！▾▾▾



+ 53

點擊連結看全文：玳瑁貓｜獸醫說失明貓差點要見閻羅王 一年後充氣身型反超喵姐姐