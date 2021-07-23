唐狗遭車撞爆眼血流滿面被義工救起　3285天睡鐵盆為報答救命恩情

有時狗狗的執著，或者只有牠們才明白。

台灣屏東一隻唐狗「阿珠」9年前遇到車禍，眼珠被撞爆，血跡斑斑，幸好被義工救起即時送院，成功保住大命。阿珠出院至今已經9年，每天都只愛睡一個細小的臉盆，即使長大後，牠已經無法躺下去，但只要屁股能窩在臉盆裏面，也足以令牠心滿意足，倔強的舉動只為報答當年的救命恩情。



大約九歲的阿珠，文靜乖巧，每天都愛睡在細小的臉盆。（受訪者提供）

義工許星星接受《香港01》訪問時憶述， 9年前牠在馬路上被急速而來的車子撞飛，阿珠起身後跑到路旁的攤販前，當時無人願意伸出援手。許星星知道後，即時前去拯救：「當時的景象觸目驚心，我永遠忘不了，眼珠凸出掉在眼窩外，驚恐的眼神，血跡斑斑佈滿整張臉，很疼、很疼、一定很疼，我知道。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

許星星將阿珠送院，經過治療後，阿珠變成一隻獨眼汪。回家後，阿珠堅持每天都睡在一個細小的臉盆，就算9年過去，牠已經體重達11公斤，巨大的身體已無法躺下去，牠仍要坐在臉盆上，那麼倔強的行為，只為報答救命之恩。

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對於阿珠這樣的行為，許星星感觸指：「毛孩子就是執著，就是堅持，就是忠一。」不過身為狗場義工的她，其實也一樣有著倔強的性格，多年來她無私地拯救眾多浪浪，一直視牠們為孩子，「過去牠們太苦了，我是在第一線抱起牠們往醫院跑，然後帶牠們回家的人，只要能讓牠們有飯吃，能讓牠們平安，我就是世界上最幸福的人。」

▼▼同場加映：台灣一隻唐狗「妞妞」兩個月前被人綁在骨灰龕旁的涼亭上，並遭過百隻流浪狗圍攻，幸好得義工及時救起。其後義工發現妞妞的主人原來是一位80歲並患有末期癌症的公公，他自知無力照顧妞妞，早前曾託朋友幫妞妞尋新家，最後卻差點誤送牠入鬼門關。義工透過視訊與公公對話，聽到他訴說和妞妞的十年點滴後，不禁淚崩。▼▼



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▼▼同場加映：台灣日前有狗主指，家中18歲的拉布拉多「多多」一向與父親感情深厚，每天都陪他散步。三年半前父親離世後，多多情緒低落，食慾不振，不捨地守在公公的靈堂一星期，含淚告別。這幾年來的每一天，牠都會在家中做出孝順舉動，希望能再遇見公公。▼▼



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