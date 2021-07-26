大白狗被路人錯認是拉布拉多尋回犬　爸公開真實身分　網民全不信

有時候對自己太自信，或許會擺出大烏龍喔！

台灣一名網民近日為自己的毛孩在Facebook上開PO澄清，牠不是拉布拉多！事源每次網民帶自己的毛孩出外散步時，10個認錯的路人裏有6個都會說牠是拉布拉多。為此網民感到非常不解，在夏天長著白長毛的狗到底哪裏像拉拉。



吻仔魚是一個很有個性的男孩子，最愛和爸爸騎電單車跟撿罐子。（受訪者提供）

飼主秋葉習在接受《香港01》訪問時表示，每次帶自己的毛孩「吻仔魚」出外散步時，都會遇到路人對著牠說：「好大的拉拉（拉布拉多尋回犬）！」，而錯認的人中大概10個有6個都會這麼說，令他非常無奈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

秋葉習為此感到非常不解，明明吻仔魚在炎熱的夏天有著一身飄逸白長毛，相比短毛的拉拉一點也沾不上邊，但依然被大部分人認錯。為此他決定為自己的毛孩開post澄清，其實牠不是拉布拉多，而是……

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看到吻仔魚常被路人錯認的烏龍事件後，該post意外引起了不少網民的共鳴，更有網民笑噴留言道「毛染一下.......辛巴」、「可愛的大白熊想抱緊！！！」、「沒事，我第一次看到秋田犬時，我和閨蜜還說他是潦草的柴，還好沒讓主人聽到而且自己認出來了」、「白金獵犬？」、「那叫你大熊熊可以嗎？」。

▼▼同場加映：樣子生得兇悍一點，會連品種也作出改變？在美國紐約，有隻狗狗因毛髮蓬鬆，加上擁有一雙凌厲眼睛，因此一再被人誤認為是黑熊。媽媽多次澄清，牠是狗，牠只是小孩，別再誤傳牠是熊了。▼▼



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點擊連結看全文：鬆獅犬｜眼神兇惡常被誤會是黑熊 媽澄清到崩潰：牠真的是小狗

▼▼同場加映：這隻被媽媽陳小姐稱作是「小黑熊」的黑柴叫「千八」，當初的樣子不是特別可愛，因為牠不像一般黑柴，全身黑漆漆活像一隻小黑熊。雖然如此，媽媽還是很喜歡牠，並盡全力照顧。沒想到一年後，千八已蛻變成仙氣洋溢的可愛黑柴女！▼▼



【點擊圖片放大看，黑柴千八在媽媽悉心照顧1年後，現在變得有多可愛呢？】



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