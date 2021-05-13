阿嬤隨手幫兩狗剃毛變身「光滑糯米腸」　飼主直呼被耽誤的美容師

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-13 08:02

只有阿嬤能夠超越阿嬤！台灣飼主胡椒萍家裡養了一隻米克斯（混種）「鄭檸檸」與一隻哥基「鄭依依」，呆萌的牠們平常就相當受阿嬤疼愛，這天阿嬤在家閒閒沒事，便心血來潮想說要幫2毛孩剃個毛，沒想到她只是隨手推了幾刀，姐妹倆就立馬化身2條「光滑糯米腸」，讓媽媽超驚訝，直呼她根本是被耽誤的寵物美容師。

「阿嬤在家閒閒沒事...就拿我們開刀...」畫面中可以看到，這對棕色的姐妹花在阿嬤的巧手之下，原本宛如桶裝石油氣的身材瞬間變成2條糯米腸，整個身體都被剃得非常乾淨整齊，而妹妹鄭依依的尾巴甚至還有毛筆造型，不說還以為是花錢去外面給專業的美容師剃的，殊不知一切都出自於阿嬤的「隨手剃剃」！

按下圖看清阿嬤的巧手傑作！

飼主看了2毛孩剃完毛的模樣也驚呼，「阿嬤肯定是被什麼耽誤的寵物美容師吧！」事後將照片PO到Facebook社團「有點毛毛的」後，網友看了也紛紛驚訝表示，「其實，技術不錯欸」、「光溜溜，阿嬤好厲害！！」、「剃超好」、「很厲害餒！我練習好多次都沒辦法嚕的平平的，狗都沒耐心了」、「功夫了得，讚」、「阿嬤可以賺錢了」。

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同場加映：台灣有位飼主帶了家中的貴婦狗去剪毛，她隔一會兒去接狗狗時，忽然有隻陌生的史納莎跑過來撒嬌，她好奇那家的孩子那麼親人時，卻覺得牠好像有點......眼熟？原來眼前的史納莎就是她的孩子！

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