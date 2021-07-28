媽收編黑色奶貓　最初以為是隻普通貓　養兩周才發現牠是「蝙蝠」

貓咪版超級變變變？

近日，有台灣飼主在fb開Post調侃「我養到一隻蝙蝠？」該主人更圖文並列小黑貓「屁屁」被裝進襪子拎起來的照片，看起來根本就是隻蝙蝠，眾網民紛紛笑指：毫無違和感！



居住台灣台北市士林區簡小姐在接受《香港01》訪問時表示，家中養了兩隻唐貓，分別是橘貓「掰掰」跟虎斑貓 「啾啾」，小黑貓「屁屁」則是她兩週前在中途領養的，但漸漸她開始懷疑是不是養到一隻蝙蝠貓....►毛孩子有IG了，來追蹤我

日前「屁屁」趴在襪子旁邊翻滾，媽便突發奇想將牠下半身裝進襪子裡，雙腳全消失，黑貓驟眼看根本就是隻「蝙蝠」！媽媽表示，其實不單單撞樣，就連平時行為舉止亦像蝙蝠，家中貓哥似乎也察覺到這隻小黑貓 「與眾不同」的氣場。

▼▼▼點擊圖片放大看，為何媽養了一隻蝙蝠！▼▼▼



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簡小姐將照片分享至臉書貓咪社團，笑翻不少網民紛紛留言，「養到蝙蝠？」、「完全無違和欸」、「太黑了，我以為牠沒腳耶」、「我以為你抓牠的皮，想說怎麼那麼鬆」、「繼靴貓之後，新品種襪貓」、「好Q～真的好像蝙蝠」、「黑到看不到襪子 好可愛」、「看了很久才發現是襪子」。

▼▼同場加映：日本有主人收養了一隻孤苦無依的小橘貓Koma，由於怕牠不適應，所以安排了一個咸蛋超人玩具陪牠，並拍下張張溫馨照片。不過隨著貓咪的年紀漸長，咸蛋超人出現的機率好像越來越少，甚至連一年一度的生日也缺席了。難道他發生了什麼事嗎？▼▼



▾點撃圖片放大：重溫咸蛋超人與橘貓Koma的溫馨片段▾



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點擊連結看全文：橘貓生日會咸蛋超人從不缺席 今年突失蹤 主人這樣解釋為他平反

▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。牠小時候特別喜歡跳到爸爸的肩膀上看風景，不過牠好像不知道自己已經長大成巨貓，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼



▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪8個月間的驚人轉變！▾▾▾



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